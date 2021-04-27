国银金融租赁股份有限公司利用疫情初期全球航运低迷的时间窗口，精准实施全球船舶租赁战略布局，取得良好实效。该公司近日发布的2020年度业绩公告显示，船舶融资租赁及经营租赁收入同比增长近10%，利润率较高的船舶经营租赁收入增幅高达25.9%。

疫情影响全球航运

国际航运商会数据显示，截至今年1月，因为各国的疫情防控，有超过30万海员被迫滞留海上。与此同时，困在岸上等待接班的30余万名海员同样焦虑不安，待班期间他们只有少量工资甚至无薪，大多数家庭日常开销难以为继。如果不及时解决，受疫情影响的海员很快就达到100万，从而对全球供应链的可持续发展造成重大影响。

由于全球90%的贸易要靠航运，因而船员这个群体常常被称为国际贸易领域的“关键先生”。截至今年1月，这些滞留海上的30余万“关键先生”中有很多已经连续工作17个月，远超业内船员合同惯例。

1月中旬，85家总资产规模累计超2万亿美元的机构联手致信联合国，呼吁共同行动应对这场海上人道危机。

相比之下，“CL LINDY”轮的船员们就幸运多了。船东国银租赁通过积极协调、多方斡旋，在船员几近绝望之际将他们送回了家。

国银租赁是国家开发银行的控股子公司，旗下共有31艘期租船舶及620名船员无法正常换班，其中CL LINDY轮上的船员状态尤其令公司管理层忧心，该船上21名海员已连续在海上工作约16个月，遥遥无期的换班安排让船员们备受煎熬，对航行构成重大安全隐患。

疫情期间的船员换班，说起来简单，做起来难。国银租赁的角色只是船东，船员换班必须得到承租人、船管公司以及其他多方面的支持与配合。经过周密的设计和繁杂的沟通协调，国银租赁决定于2020年10月27日在苏伊士运河实施全船换班。

据了解，此次换班从定计划到接班船员配备齐全，仅用时4天。10月19~22日，21名接班船员抵达厦门体检并办理出国手续；22日通过核酸检测后飞抵成都；23日一早飞往埃及首都开罗；23日晚乘车赶赴苏伊士运河北端塞得港；24日凌晨入驻当地酒店；26日下午CL LINDY轮抵达塞得港锚泊；26日夜间协调检疫医生上船核酸采样并出报告；27日凌晨CL LINDY轮开始进河；27日晚在苏伊士北部河口完成船员换班，且未产生停租。

“国船国造”践行担当

2019年，国内某船厂重组，国银租赁本着助力长江经济带实体经济发展、为国家海洋事业的战略部署提供可靠保障的初心，与该厂签订了十几亿元人民币的购船合同。

然而，这次重组中订购的新船交付遭遇新冠疫情严重影响。全球航运市场本就已经低迷多年，疫情爆发更是让低迷的市场雪上加霜，国内外新造船市场和二手船市场一度降至冰点。此时对船东而言，接船即产生亏损。为了自保，希腊船东及其他国际船东纷纷采取延期接船甚至弃船策略。

面对是先保眼前利益还是坚定支持“国船国造”长期战略的抉择，国银租赁果断选择了逆市接船。去年，国银租赁分别从5家国内船企按期接收19艘散货新造船，并及时支付船款，解了船企燃眉之急。同时，国银租赁积极推动新造船项目落地，疫情期间“雪中送炭”通过线上签约的方式完成了8艘21万吨散货新造船项目的合同签署，项目总金额近30亿元，赢得国内造船企业的一致好评。

随着国内疫情有效控制，中国经济强劲复苏与全球疫后复苏预期，推动了干散货航运市场强势反弹，国银租赁在疫情期间舍利接收的新造船全部扭亏为盈，利润大幅增长，熨平了前期业绩的波动。国银租赁近日发布的2020年度业绩公告显示，公司2020年度经营业绩逆势飘红，总资产、营业收入、净利润均保持了较高增速。其中，船舶融资租赁及经营租赁收入共计17.828亿元人民币，同比增长近10个百分点，而利润率较高的船舶经营租赁，其年度收入增幅则高达25.9%。公司全年交付船舶32艘，主流船型占比进一步提升。

今年一季度，国际干散货航运市场进一步开启了暴涨模式，灵便型散货船日租金价格自2月以来涨幅高达85%，是去年同期的三倍以上，一些航运公司开始出现货多船少的“船荒”现象，中小型二手船价格也随之上涨，此前选择延期接船乃至弃船的希腊船东及其他国际船东，转而积极抢购二手船。早在疫情期间逆势接收19艘新造散货船、线上签约8艘21万吨散货新造船项目的国银租赁，因提前完成了业务布局，船舶租赁业务也迎来了新的增长期。

国银租赁总裁彭忠表示，疫情期间安排船员逆行换班，一方面是出于社会责任和人道主义的安排，另一方面也是主动防范航运风险、消除安全隐患的措施，这离不开长期在专业领域构建的强大资源调配和体系化协作能力的支撑，在疫情期间逆市接船，体现出公司对国际航运市场趋势专业研判和风险管控的底气，也是公司优化船队规模结构、实施全球船舶租赁战略布局的必要举措。

（黄海川，作者系经济观察研究院原执行院长）

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