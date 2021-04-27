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市场规模达万亿 应急产业迎来发展机遇期

2021年04月27日18:32 | 来源：科技日报
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突如其来的新冠肺炎疫情，让应急救援产业在公共安全建设的作用更加凸显。数据显示，2018年，国内应急产业市场销售产品总值已达到7532亿元，同比2017年增长20.86%。据媒体报道统计，2019年应急产业市场规模已达1.55万亿元，2025年将达1.82万亿。

国泰民安应急救援产业发展有限公司（以下简称国泰民安应急救援）总裁周晴晴表示，尽管近年来我国应急产业规模不断扩大，并已形成了较为成熟的技术，但仍然存在产业集中度低、代表性的龙头企业数量较少，产业链发展不够完善，自主创新能力不强，国际市场份额较少等问题。尤其是，此次全球卫生事件的暴发，对一次性医用级丁腈手套需求激增，导致其原料腈胶乳与丁二烯的价格飙升，而以往国内可规模生产一次性手套用丁腈胶乳的工厂数量相对较少。

周晴晴介绍，疫情发生后，一次性医用级丁腈手套等物资需求急速增长，市场缺口巨大。基于此，公司将国泰民安应急救援战略储备物资（金湖）产业园落户在江苏省淮安市金湖县，以扩大生产。产业园投资额达10亿人民币，占地面积300亩，其中建筑面积15万平方米，将以丁腈系列手套为主要生产经营内容，预计产能将达每年100亿只。

据了解，2020年3月1日伊始，该公司就已完成自动一次性医用口罩机、KN95全自动高速折叠口罩机、压条机共49套的生产线生产任务，为中奥火炬传递组委会4月初解决3500万只一次性医用口罩的生产保障任务；今年该公司与马来西亚SYN DYNAMIC SDN. BHD公司签署了一次性丁腈检查手套购销合同，在维护国际公共卫生安全等方面发挥了重要作用。

国泰民安应急救援董事长张勇表示，本次产业园落户金湖县，除带动当地就业及经济发展外，也将充分发挥龙头企业的示范带头作用，引领应急产业全产业链发展，提高中国应急产业国际化发展水平。（付丽丽）

(责编：李楠桦、初梓瑞)

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