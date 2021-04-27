王政

科技创新巾帼行动启动。人民网记者 于凯摄

4月25日上午，由全国妇联、科技部、国务院国资委、全国总工会、中国科协、中国科学院、中国工程院7部门共同发起的“科技创新巾帼行动”在京启动。

巾帼奋斗 科技强国

“十四五”时期是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年，我国经济社会发展和民生改善比过去任何时候都更加需要科学技术解决方案，都更加需要增强创新这个第一动力。与此同时，我国约有女科技工作者近4000万人，占科技工作者总数的40%左右，还有一大批女技工、女工匠，是我国科技事业十分重要的力量。

全国妇联主席沈跃跃 人民网记者 于凯摄

“妇女是推动社会发展和进步的重要力量，希望广大妇女做伟大事业的建设者、做文明风尚的倡导者、做敢于追梦的奋斗者。”全国妇联主席沈跃跃出席启动式，强调要深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和党的十九届五中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以科技创新巾帼行动为抓手，激励广大女科技工作者坚持“四个面向”，弘扬科学家精神，在自主创新、科技自立自强，建设科技强国中发挥“半边天”重要作用，为全面建设社会主义现代化国家贡献巾帼力量。

沈跃跃指出，习近平总书记关于科技创新的重要指示精神为推动我国科技事业发展，建设世界科技强国指明了前进方向、提供了根本遵循。要以高度的政治自觉学习好宣传好贯彻好，坚持发挥女科技工作者的主体作用，团结带领广大女科技工作者、女企业家、女医务工作者、女技工把爱国情、报国志融入实现中国梦的伟大实践，奋斗新征程。要围绕新时代科技创新目标要求，贯彻落实“十四五”规划纲要对科技创新的具体部署，激励广大女科技人员肩负历史使命，不断向科学技术广度和深度进军，把论文写在祖国大地上，把科技成果应用在实现现代化的伟大事业中，勇做新时代科技创新的排头兵；勇于担当作为，在重大科技任务攻关、培育战略性新兴产业、攻克关键领域“卡脖子”技术上奋发有为；发挥自身优势，以提高全民科学素质为己任，积极参加巾帼志愿关爱服务，推动科普教育进学校、进社区、进家庭、进乡村，在实现科技自立自强中展现巾帼担当，凝聚起建设科技强国巾帼力量。

沈跃跃强调，要落实会议要求，加强联动协作，为女科技工作者成长进步、施展才华、发挥作用提供支持和服务。在思想政治引领上下功夫，引领广大女科技工作者始终听党话，坚定跟党走，以实现国家富强、民族复兴、人民幸福为己任，不懈奋斗；在创造服务平台上下功夫，搭建学习培训、交流成果平台，加大表彰和宣传力度，支持科技创新成果转化、科技兴农助农，提供促进交流合作、推动科学普及、满足家庭养老育幼需求等精准服务；在健全完善机制上下功夫，推进研究出台相关政策，为潜心研究、协同攻关、“揭榜挂帅”创造条件，助力她们成长成才，在推动经济社会高质量发展中再立新功，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。

科技部党组书记、部长王志刚 人民网记者 于凯摄

科技部党组书记、部长王志刚出席启动式并致辞。王志刚表示，女性科技人才是科技人才队伍中的重要组成部分，是一支不可或缺的重要力量。科技部始终把支持科技人才队伍建设作为一项重要任务，激发广大女性科技工作者的创新创造热情，支持女性进入国家重大科研主战场，大力培养造就创新型女性科技人才，希望广大女性科技工作者砥砺奋进，攻坚克难，以加快科技自立自强、建设科技强国的铿锵行动谱写巾帼建新功、共筑中国梦的华彩篇章。

巾帼行动 凝聚力量

“筑牢理想信念，肩负起时代使命；坚持‘四个面向’，弘扬科学家精神；立足本职岗位，争做创新排头兵。”巾帼立志绘宏图，飒爽英姿谱新篇，女科技工作者们宣读倡议书时铿锵有力的声音在航天科工集团二院职工文化中心大礼堂里回响着。这是当天全国妇联“科技创新巾帼行动”启动式上的一幕，也是今年全国妇联为凝聚女性科技创新力量举办的众多活动之一。

全国妇联党组书记、副主席、书记处第一书记黄晓薇 人民网记者 于凯摄

创新驱动实质是人才驱动，人才是创新的第一资源。全国妇联党组书记、副主席、书记处第一书记黄晓薇主持启动式并发布科技创新巾帼行动内容。黄晓薇表示，建设科技强国，广大女科技工作者大有可为。要深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，围绕加快科技自立自强，落实好会议要求，大力实施科技创新巾帼行动，从深化思想政治引领、搭建综合服务平台、推动培养发现人才、帮助解决后顾之忧、加强女科协建设等方面提供更多支持与服务，引导广大女科技工作者进一步强化使命担当、勇攀科技高峰，为更好发挥科技创新的战略支撑作用、建设世界科技强国贡献巾帼力量。

“作为女科技工作者的娘家，我们将继续发挥专业优势和资源优势，引领全体会员和广大科技工作者肩负起历史赋予的重任。”中国女科技工作者协会常务副会长高瑞平激动地说。安徽省合肥市妇联主席宣丽玲也表示，市妇联将通过实施巾帼领航、巾帼启航和巾帼护航系列活动，激扬巾帼之志、奉献巾帼之力、勇建巾帼之功。

巾帼创新 乘风破浪

随着中国科研事业的飞速发展，巾帼竞展芳华有了更广阔舞台。女科技工作者们把自己的科学追求融入全面建设社会主义现代化国家的伟大事业，不断加快攻克“卡脖子”技术，敢于创新，善于创造。在各个科研领域里，她们的身影已经成为了一道亮丽的风景。

清华大学密码理论与技术研究中心主任、中国科学院院士王小云，设计了中国的哈希函数标准SM3，用十年时间带领团队给出了计算机系统广泛配备的国际通用哈希函数算法MD5与SHA1的碰撞攻击，极大提升了中国在国际密码研究领域的话语权；中国医学科学院肿瘤医院研究员吴晨，在和团队驰援武汉归来后，对传统的核酸检测技术进行整体升级,将建立病毒文库这一限速步骤的时间从10小时缩短到了4小时，创造了世界最快纪录；中国航天科技集团有限公司一院首席总师、中国科学院院士姜杰，作为长征三号甲系列运载火箭原总设计师，率团队打造了我国唯一一个发射次数过百的长三甲系列“金牌火箭”；中国农业科学院作物科学研究所研究员景蕊莲，和团队一起创立了小麦抗旱节水鉴定评价技术体系, 突破了制约抗旱节水小麦材料准确高效选择的技术瓶颈，为保障国家粮食安全和水资源安全做出了突出贡献；中国兵器内蒙古第一机械集团有限公司数控车工赵晶，在一线岗位上攻克了多个精密加工技术难点，独创了“一位双刀套类零件操作法”，成为了中国兵器关键技能带头人、国家级技能大师工作室带头人……她们以自强不息、坚韧刚毅、智慧豁达点亮了新时代中国女性风采。启动式当天，她们也作为巾帼代表来到了现场，字字铿锵地讲述了各个领域的“科技创新”故事。

与会领导为荣获全国三八红旗手（集体）的优秀女科技工作者代表颁奖。人民网记者 于凯摄

与会领导为荣获全国巾帼建功标兵、全国巾帼文明岗的优秀女科技工作者代表颁奖。人民网记者 于凯摄

启动式上，与会领导还为荣获全国三八红旗手（集体）、全国巾帼建功标兵、全国巾帼文明岗的优秀女科技工作者代表颁奖。她们之中，中国航天科技集团有限公司五院航天东方红卫星有限公司总设计师杨芳，带领团队开发了具有国内领先、国际先进水平的CAST3000平台，并以此平台为基础，攻关研制了我国第一颗敏捷卫星—高分九号，多项技术实现了国内第一，比肩国际先进遥感卫星；中国航天科工集团第二研究院“穹盾”项目研制团队，突破了数十项关键技术，研制出我国首型实用化某飞行器，达到了“国内首创、国际先进水平”，填补了我国该领域装备技术空白……

“她”的事迹说不完，“她”的故事还在继续，无数个“她”集合成“她们”，砥砺奋进、乘风破浪，为科技强国梦写下一个个生动注脚。时间长河奔腾向前，她们还将创造更多的巾帼奇迹，在广阔天地间放射出更加璀璨的光芒。

科技部、国务院国资委、全国总工会、中国科协、中国科学院、中国工程院相关负责同志，全国妇联在京专兼职副主席及书记处同志，航天科技集团、航天科工集团、全总女职工委员会、中国女科技工作者协会、中国女医师协会、全国工商联女商会、北京市妇联、中国人寿、人民网有关同志参加启动式。

(责编：李源、章斐然)