人民网北京4月27日电 （记者李源）记者从全国妇联获悉，为落实“十四五”规划纲要部署，助力我国实现从科技大国向科技强国的战略性转变，在推动科技自立自强，开启全面建设社会主义现代化国家新征程中贡献巾帼力量，近期，全国妇联、科技部、国务院国资委、全国总工会、中国科协、中国科学院、中国工程院共同研究制定了《关于实施科技创新巾帼行动的意见》（以下简称《意见》）。

《意见》从强化责任担当、大力弘扬科学家精神、矢志不移自主创新等8方面作出重要规划，具体如下：

1． 强化责任担当，为推进科技创新作贡献。科技创新巾帼行动要坚持自立自强守正创新，坚持系统观念协同发展，坚持发挥女科技工作者的主体作用，引导广大女科技工作者、女医师、女企业家切实增强服务创新驱动发展的责任感使命感紧迫感，以主人翁精神肩负起历史重任，面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，主动作为、积极进取，在加快实现科技自立自强中拼博奋斗，大显身手，做伟大事业的建设者、文明风尚的倡导者、敢于追梦的奋斗者，为建设世界科技强国贡献智慧力量。

2． 大力弘扬科学家精神，争做新时代科技创新排头兵。广大女科技工作者要认真践行胸怀祖国、服务人民的爱国精神, 勇攀高峰、敢为人先的创新精神，追求真理、严谨治学的求实精神，淡泊名利、潜心研究的奉献精神，集智攻关、团结协作的协同精神，甘为人梯、奖掖后学的育人精神，秉持国家利益和人民利益至上，继承和发扬老一辈科学家心有大我、至诚报国的优秀品质，把自己的科学追求融入全面建设社会主义现代化国家的伟大事业中去。要坚定创新自信,树立敢于创造的雄心壮志，敢于提出新理论、开辟新领域、探索新路径，在独创独有上下功夫，多出高水平的原创成果，助力建设世界主要科学中心和创新高地。

3． 矢志不移自主创新，潜心攻关攀登科技高峰。女科技工作者要在突破“卡脖子” 问题上奋发有为，立足本职岗位，将坚韧、专注、细腻品格转化为攻坚克难的独特优势，瞄准主攻方向，以关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术为突破口，打好科技攻关主动仗。要在重点领域发挥作用，从国家急迫需要和长远需求出发，从解决经济社会发展和民生改善现实问题着手，聚焦生命健康、生物育种、能源安全、人口质量等与国家战略需求密切相关的关键问题，潜心研究、力求突破；积极参与国家实验室组建、国家重点实验室重组等工作，助力强化国家战略科技力量；甘于坐冷板凳, 勇于做栽树人，持之以恒深化基础研究。要发挥示范带动效应，围绕北京、上海、粤港澳大湾区国际科技创新中心建设，组建协同攻关的巾帼科技创新示范团队，在重大课题项目中“揭榜抢单”，努力成为重要领域领跑者、关键技术攻关者、科技前沿开拓者。

4． 继续发扬伟大抗疫精神，攻坚克难守护人民健康。女医务工作者要继续发扬生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共的伟大抗疫精神，在做好常态化疫情防控的同时，守正创新，立足更精准更有效地防，推动预防关口前移，实现疾病的三级预防。要增强医疗卫生科学研究和攻克关键核心技术能力，加强医学科学研究推广应用，促进临床应用技术成果转化，从源头上预防和控制重大疾病。要为人民群众提供更加优质高效的全方位全周期健康服务，彰显女医务工作者在临床技术应用、医药人才培养和医学科学研究等方面的巾帼本色。

5． 加速推动成果转化，提升企业技术创新能力。女企业家要着眼加快培育竞争新优势，充分发挥技术创新决策者、研发投入主导者、科技组织和成果转化者的主体责任,加大科技研发投入，完善技术标准、提高产品技术含量，加大对女职工创新工作室建设的支持力度，不断推进产品和服务创新。女技工要弘扬科学精神和工匠精神，爱岗敬业，精益求精，努力成长为高素质高技能人才，争做能工巧匠、大国工匠，助力提升企业技术创新能力。女科技工作者要借助“科创中国” 平台发挥所长，积极加入巾帼科技服务团，积极参加科技人员服务企业专项行动，面向企业广泛开展需求对接、技术咨询、联合攻关等活动。女科技特派员要深入基层一线，深入开展创新创业活动，服务乡村振兴。以市场需求为导向，发挥各地女科协、女企协、企业女科协、工程师协会、高校科协等组织柔性联结优势，促进女科学家、女企业家以及相关金融、投资人士的深度交流合作，通过企业提需求、女科技人才送服务、协会搭平台、地方汇资源的方式，加快科技成果“从书架到货架” 的转化，为落实新发展理念、构建新发展格局提供重要支撑。

6． 广泛开展巾帼科技志愿服务，助力提高广大家庭和青少年科学素养。女科技工作者要积极参与“女科学家走基层” “女科学家进校园” 等品牌活动，依托科技日报、“科普中国” “中国科普网” 等平台，成立巾帼科技志愿服务队，助力开展科技资源科普化工程、科普信息化提升工程、基层科普能力提升工程等，深入新时代文明实践中心、妇女儿童之家、中小学校等开展科普讲座、科普阅读、科学实验等科技志愿服务活动。面对青少年群体，推动科普全面深入融入家校社协同育人过程，用科学思想启迪孩子，加强青少年科学兴趣引导和培养；面对广大家庭，重点普及卫生健康、科学育儿、环保低碳、保护生物、合理膳食等知识;面对老年人群体，重点开展医疗保健、疫情防控、抵制封建迷信等宣传普及; 面对农村妇女，提供技术咨询、农时指导、农技培训、技术示范等科技帮扶活动；面对网民群体开展“云上科普日” 活动，不断提升科普服务的分众化和精准度。

7． 深化交流合作，加强人才队伍建设。女科技工作者要积极参与“女科学家论坛” “女科技人才专题研修班” 等交流活动，推动建立完善女科技工作者交流合作机制。加强不同领域、不同行业、不同学科之间的交流碰撞，聚焦前瞻性、战略性、科学性主题，分享女性智慧、贡献女性力量。青年女科技工作者要立志报国，在重大科技任务和重大创新基地建设中迎难而上，勇挑重担，努力成长为一流的战略科技人才、科技领军人才。女院士、女教授等要注重培养发现人才，为青年科技女性成长成才提供指导。

8． 积极为女科技人才发挥作用提供支持和服务。全国妇联、科技部、国务院国资委、全国总工会、中国科协、中国科学院、中国工程院要坚持思想政治引领、价值观引领,把深入学习宣传贯彻党的创新理论融入政治培训、主题教育、社会实践始终，把广大女科技工作者紧紧团结在党的周围。积极搭建宣传表彰平台、科技创新成果转化平台、科技助农兴农平台、促进交流合作平台，为女科技工作者成长成才构建良好创新生态。从支持女科技人才参与科技计划项目和人才计划、参与科技管理和决策等方面，研究出台若干政策措施，进一步营造促进女科技人才发展的制度环境。加强对女科技工作者的心理疏导和健康服务，积极为女科技工作者提供养老育幼等高质量的家庭服务，切实帮助她们解决后顾之忧，更好地投入科技创新工作。加强女科协建设，争取年内基本实现省级女科协组织全覆盖，有条件的地市成立女科协，把女科协建设成为推进科技创新巾帼行动的重要力量。

《意见》指出，各级妇联、科技厅(委、局)、国资委、工会、科协，中科院各单位、工程院各单位要把开展科技创新巾帼行动作为贯彻落实科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略的重要行动，作为凝聚女性科技力量奋斗新征程的重要着力点，发挥组织优势，切实加强领导，明确目标任务，精心部署实施。要创新思路，加强协调联动，争取地方党委、政府和各方面支持，创造性开展工作。各级女科协、女医师协会、女企协等社会组织要发挥专业优势和资源优势，通过各种扎实有效的服务，共同把科技创新巾帼行动落到实处、抓出成效。

(责编：李源、章斐然)