原标题：北京大学牵手腾讯探索数字化转型范本

北京大学光华管理学院与腾讯公司的战略合作发布会暨“数字中国筑塔计划”启动仪式26日在北京大学举行。中新网 夏宾摄

北京大学光华管理学院与腾讯公司的战略合作发布会暨“数字中国筑塔计划”启动仪式26日在北京大学举行，双方将共同探索数字化转型范本，以“产学研用”融合助力数字中国创新发展。

会上，双方宣布了包括产业互联网专项研究、数字化人才联合培养等一揽子合作计划，通过多方共建，共同推进产业数字化前沿探索和人才培养，助力产业互联网的中国实践。

依托于北京大学、北大光华管理学院的专业师资、雄厚学术力量，结合腾讯在科技、文化等领域的多年实践积累，双方将以“产学研用”融合方式助力数字化人才培养。通过前沿学术研究与产业互联网先锋实践的结合，为数字化人才培养打造新内容、新模式，拉近人才培养与产业需求之间的距离，并让优质的商学教育资源被更多人所享有。

在内容上，双方合作将产业互联网一线实践引入管理学研究和学科教学，用对鲜活的数字化企业案例的探索，助力前沿的学术探索和教学实践。

在模式上，双方将打通产学，向商学教育开放数字化实践机会，以实战检验知识，通过扎根实践的教学，培养贴近产业的人才，以“两栖化”的方式助力数字化人才的成长。此外，双方还将通过在线化的方式，面向全社会，开放优质的产业互联网课程，助力企业和社会的数字化人才培养。

北京大学光华管理学院院长、教授刘俏出席发布会并发表演讲称，劳动力、资本和全要素生产率的增长，推动了中国经济长达四十余年的高速增长。“工业化本身是跟全要素生产率的高速增长连在一起的，我们现在有一个产业数字化或者叫作‘再工业化’的可能性，它将是保持全要素生产率增速的最重要的结构性力量之一。”

在刘俏看来，中国全球价值链参与度非常高，但是，中国目前仍处于价值链中、下游，推动数字化转型，将有助于中国向全球价值链上游迈进。

“产业互联网是一个全新领域，很多层面甚至迈进产业实践的‘无人区’，需要集合学界、产业界多方力量，共同为未来发展探索方向。”腾讯公司高级执行副总裁、云与智慧产业事业群总裁汤道生在演讲中表示，期望通过与北大光华的合作共同为产业数字化探索道路，共建数字中国的创新高塔。

会上，双方也联合发起“数字中国筑塔计划”，面向全社会征集数字化标杆企业，集合学界和产业界力量，从产业实践中探索中国产业互联网发展路径，以标杆的力量激励同行者和提供经验参考，助力产业数字化转型升级。

该合作以北大光华的专业学术力量和腾讯的产业互联网实践经验为基础，面向全社会征集优秀的数字化转型企业，结合数字化的创新程度、应用深度等指标，评选产业互联网优秀标杆。

双方也将携手入选企业，以优质的数字化实践丰富产业数字化的研究与教学，通过前沿探索经验梳理形成可供参考、复用的路径，助力数字中国的创新基座塑造。入选的优秀标杆企业，也将获得包括专家咨询、数字化课程资源和云上工具包等助力。同时，双方还将以数字化标杆为起点，盘点行业发展，形成专项报告，描绘产业数字化发展的全景图。

(责编：王紫、吕骞)