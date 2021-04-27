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OPPO推出上门维修服务 已覆盖国内20个城市

2021年04月27日19:27 | 来源：人民网
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随着智能手机市场的竞争升级，消费者在选购手机时除了考虑产品及品牌的评价之外，更多的是以“体验”为基本参考。

据悉，OPPO近日推出手机上门维修服务——以“用户线上下单+工程师上门维修”的“O2O”模式，让用户足不出户体验专业的售后服务。同时，针对购买高端旗舰机型Find X3系列的用户，还可享受1次上门维修免服务费的专属权益。

目前，上门维修服务已覆盖到北京、上海、广州、深圳、南京、杭州、苏州、成都、重庆、武汉、长沙、郑州、西安、天津、沈阳、济南、南宁、合肥、福州及东莞共20个城市。

除上门维修服务拓展至20个城市，OPPO还为用户提供了双向免邮寄修服务、线下透明化维修等服务方式，以及后盖保、屏碎保、OPPO Care+等一系列服务产品，以更细致人性化的售后服务，构筑全场景服务体系贴心为用户。

此外，为了更好地让旗舰机型用户体验到专业且高效的服务，OPPO还推出了“007服务专家团”，为Find X3系列用户提供7x24小时高效专业的热线服务。

未来，OPPO会长期致力于用户的服务体验，并将持续根据用户需求对服务模式进行调整升级，持续探索高效性、便捷化、人性化的高端化服务模式。

(责编：赵超、吕骞)

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