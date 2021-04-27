新华社北京4月27日电（记者侯雪静）记者27日从中国农业发展银行了解到，农发行日前率先启动直接面向境内外投资者试点招标发行业务。

直接面向投资者试点招标发行是人民银行推动债券市场改革创新的又一重要举措。该发行方式取消了传统的承分销环节，允许发行人直接面向银行间市场准入备案的机构法人招标发行金融债券，有利于调动境内外各类机构参与债券发行投标的积极性，提高债券发行效率，促进对外开放、互联互通，让债券市场更接“地气”、更聚“人气”。

根据市场需求、国际市场招标模式及我国债券登记托管结算现状，农发行即将于4月28日在上海清算所发行首单试点债券。下一步，农发行将按照人民银行要求，扎实做好业务试点工作，为推动业务开展提供实践案例和智力支持。

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