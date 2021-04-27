杨曦

“涪水之滨，巴王之陵”，涪陵地处重庆中部，长江、乌江交汇处，是三峡库区腹地，也是重庆市一小时经济圈核心城区，因涪陵榨菜而闻名。

在距离涪陵城区40公里的罗云乡，有一家带有“就业扶贫车间”的榨菜生产企业——巴康食品公司。该公司带动当地50多名村民和建档立卡贫困户就业，使村民们不用抛下老人、孩子外出打工，在“家门口”领着每月两三千元的工资，走上了脱贫致富之路。

在榨菜产业居于突出地位的涪陵，巴康食品公司只是众多村镇小微企业的一个缩影。为支持产业发展，当地政府和金融机构密切联系，抓好产业精准扶贫，为村民致富排除困难。

2020年初，巴康食品公司获得大量小包装榨菜订单，但公司流动资金严重不足。涪陵中银富登村镇银行客户经理在拜访罗云乡政府相关领导时，得知该企业急需金融扶持，于是在罗云乡政府的帮助下，涪陵中银富登村镇银行与企业达成合作意向，投放信用贷款50万元，解决了企业的燃眉之急。此外，这笔贷款还得到了人民银行涪陵中心支行信用贷款支持计划的优惠资金支持。2021年年初，中银富登村镇银行又为该企业进行了无还本续贷，并增加授信额度至100万元。

“村民要致富，产业发展是主路。村镇银行以‘造血式扶贫’为根本，抓好产业扶贫，是我们的责任。”涪陵中银富登村镇银行董事长柏宏伟表示。

除了榨菜，带动当地农户和贫困户脱贫致富特色产业，还有“涪陵黑猪”。重庆海林生猪发展有限公司董事长李海林表示，公司以“乡村振兴、种养结合，助农增收、共同致富”为企业使命，在自身成长的同时，逐渐摸索建立了“公司+农户+银行+保险+猪沼桑种养循环”的可持续发展模式，形成了支持本地乡村振兴的“涪陵黑猪”特色产业，实现了生态、经济、社会的同步发展，有力助推了地方的乡村振兴。

“我们使用央行两项货币政策创新工具为该企业发放信用贷款250万，含50万扶贫专项资金支持，且连续多年为该企业使用‘续贷宝’进行无还本续贷，为李海林的‘猪官’梦注入了新生力量，同时也带动附近农户致富奔小康。”柏宏伟表示。

据了解，截至2021年3月末，涪陵中银富登村镇银行累计发放“再贷款+欣农贷（生猪）”专属贷款和生猪产业贷款119户，金额7134.5万元，大力支持了本地生猪产业的发展，特别是涪陵黑猪这种乡村振兴特色产业。

“疫情期间，人民银行涪陵中心支行、涪陵银保监分局还多次向区政府领导建言献策，为我们村镇银行争取了1%的支农专用再贷款贴息政策，成为重庆市率先出台该配套政策的区县，全年政府为我们补贴了20万元贷款利息，有效降低了客户融资成本，进一步坚定了我们支持地方经济发展的信心。”重庆涪陵中银富登村镇银行行长张建波表示。

重庆涪陵中银富登村镇银行自成立以来，坚持扎根当地、支农支小定位，积极探索创新“再贷款+”金融支持模式，根据小微企业和农户缺少抵押物等实际情况，推出了以“农民自建房、猪舍鸡舍”等为“抵押物”的准抵押贷款，并积极响应当地政府和监管部门号召，发展无需第三方担保的纯信用贷款，有力支持了当地小微和三农客户发展，用实际行动支持乡村振兴。

(责编：王连香、高雷)