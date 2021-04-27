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一季度国企营收、利润保持较高增速

2021年04月27日19:49 | 来源：新华网
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新华社北京4月27日电（记者申铖）财政部27日发布数据显示，一季度，全国国有及国有控股企业经济运行呈现较好态势，营业总收入、利润等主要经济指标保持较高增速。

数据显示，一季度，国有企业营业总收入163719.1亿元，同比增长33.3%，两年平均增长8.2%。其中，中央企业营业总收入同比增长27.3%，两年平均增长6.8%；地方国有企业营业总收入同比增长42.3%，两年平均增长10.1%。

一季度，国有企业利润总额9614.5亿元，同比增长1.9倍，两年平均增长8.3%。其中，中央企业利润总额同比增长1.3倍，两年平均增长9.5%；地方国有企业利润总额同比增长6.3倍，两年平均增长5.4%。截至3月末，国有企业资产负债率为64.3%，与去年同期持平。

(责编：赵欣悦、杨光宇)

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