人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

一季度钢铁行业经济效益同比增幅较大

2021年04月27日21:47 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京4月27日电（记者谢希瑶）中国钢铁工业协会27日举行信息发布会。发布数据显示，一季度，中钢协会员钢铁企业营业收入15417亿元，同比增长52.28%；实现利税1004亿元，同比增长159.94%；利润总额734亿元，同比增长247.44%。

　　中钢协发布数据显示，一季度，钢铁行业经济效益保持增长，亏损企业明显减少。中钢协会员钢铁企业销售利润率4.76%，同比上升2.67个百分点；亏损面为13.64%，同比下降13.63个百分点。

　　国内下游行业持续恢复，钢材消费较为旺盛。一季度，主要用钢行业实际钢材消费增长47%，其中建筑业增长49%，制造业增长44%；我国粗钢表观消费量为25896万吨，同比增长15.3%。

　　国外钢材需求逐步好转，我国钢材出口明显恢复。海关总署公布数据显示，一季度，全国累计出口钢材1768.2万吨，同比增长23.8%；进口钢材371.8万吨，同比增长17％。

　　需求拉动生产。中钢协数据显示，一季度，我国粗钢产量2.71 亿吨，同比增长15.60%，比2019年一季度增长17.3%，两年平均增长8.3%，比去年四季度环比下降0.03%。

　　中国钢铁工业协会副会长兼秘书长屈秀丽说，今年以来，高需求叠加原燃材料高成本、国际货币宽松政策影响等多重因素推动钢铁价格上涨较快。

　　海关总署公布数据显示，一季度，我国进口铁矿石2.83亿吨，同比增长8%，进口价格平均150.79美元/吨，同比上涨64.51%。

　　据中钢协监测，3月末，中国钢材价格指数（CSPI）升至136.28点，比年初上涨9.44%，同比上涨37.37%。据国际咨询机构CRU数据,3月份,国际钢材价格指数为246.0点，比年初上升28.9%，同比上升58.9%。数据对比表明，国际市场钢材价格涨幅明显大于国内。

　　屈秀丽指出，钢铁行业经济效益同比增幅较大，与去年同期基数较低有关。目前钢材需求仍存在很多不确定性。钢铁行业要着眼于产业链长期稳定和可持续发展，充分认识国家提出“粗钢产量同比下降”的重要意义，基于对市场形势变化、生产成本升高等风险认识，不断深化对标挖潜，不断增强抗风险能力，努力保持经济效益长期稳定。

　　记者注意到，4月26日，中国铁矿石价格指数（CIOPI）进口铁矿石价格为189.10美元/吨，同比涨幅远高于同期钢价涨幅。

(责编：赵欣悦、杨光宇)

分享让更多人看到

推荐阅读
乡村振兴引来金融“活水” 村镇银行助力村民走上致富之路
　　“涪水之滨，巴王之陵”，涪陵地处重庆中部，长江、乌江交汇处，是三峡库区腹地，也是重庆市一小时经济圈核心城区，因涪陵榨菜而闻名。 在距离涪陵城区40公里的罗云乡，有一家带有“就业扶贫车间”的榨菜生产企业——巴康食品公司。…
7部门联合发布《关于实施科技创新巾帼行动的意见》
　　人民网北京4月27日电 （记者李源）记者从全国妇联获悉，为落实“十四五”规划纲要部署，助力我国实现从科技大国向科技强国的战略性转变，在推动科技自立自强，开启全面建设社会主义现代化国家新征程中贡献巾帼力量，近期，全国妇联、科技部、国务院国资委、全国总工会、中国科协、中国科学院、中国工程院共同研究制定了《关于实施科技创新巾帼行动的意见》（以下简称《意见》）。 《意见》从强化责任担当、大力弘扬科学家精神、矢志不移自主创新等8方面作出重要规划，具体如下： 1． 强化责任担当，为推进科技创新作贡献。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部