新华社北京4月27日电（记者谢希瑶）中国钢铁工业协会27日举行信息发布会。发布数据显示，一季度，中钢协会员钢铁企业营业收入15417亿元，同比增长52.28%；实现利税1004亿元，同比增长159.94%；利润总额734亿元，同比增长247.44%。

中钢协发布数据显示，一季度，钢铁行业经济效益保持增长，亏损企业明显减少。中钢协会员钢铁企业销售利润率4.76%，同比上升2.67个百分点；亏损面为13.64%，同比下降13.63个百分点。

国内下游行业持续恢复，钢材消费较为旺盛。一季度，主要用钢行业实际钢材消费增长47%，其中建筑业增长49%，制造业增长44%；我国粗钢表观消费量为25896万吨，同比增长15.3%。

国外钢材需求逐步好转，我国钢材出口明显恢复。海关总署公布数据显示，一季度，全国累计出口钢材1768.2万吨，同比增长23.8%；进口钢材371.8万吨，同比增长17％。

需求拉动生产。中钢协数据显示，一季度，我国粗钢产量2.71 亿吨，同比增长15.60%，比2019年一季度增长17.3%，两年平均增长8.3%，比去年四季度环比下降0.03%。

中国钢铁工业协会副会长兼秘书长屈秀丽说，今年以来，高需求叠加原燃材料高成本、国际货币宽松政策影响等多重因素推动钢铁价格上涨较快。

海关总署公布数据显示，一季度，我国进口铁矿石2.83亿吨，同比增长8%，进口价格平均150.79美元/吨，同比上涨64.51%。

据中钢协监测，3月末，中国钢材价格指数（CSPI）升至136.28点，比年初上涨9.44%，同比上涨37.37%。据国际咨询机构CRU数据,3月份,国际钢材价格指数为246.0点，比年初上升28.9%，同比上升58.9%。数据对比表明，国际市场钢材价格涨幅明显大于国内。

屈秀丽指出，钢铁行业经济效益同比增幅较大，与去年同期基数较低有关。目前钢材需求仍存在很多不确定性。钢铁行业要着眼于产业链长期稳定和可持续发展，充分认识国家提出“粗钢产量同比下降”的重要意义，基于对市场形势变化、生产成本升高等风险认识，不断深化对标挖潜，不断增强抗风险能力，努力保持经济效益长期稳定。

记者注意到，4月26日，中国铁矿石价格指数（CIOPI）进口铁矿石价格为189.10美元/吨，同比涨幅远高于同期钢价涨幅。

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