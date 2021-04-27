根深才能叶茂，打造数字中国新生态
4月25日,第四届数字中国建设峰会在福州召开。华为轮值董事长胡厚崑在主论坛发表演讲,主题为“根深才能叶茂,打造数字中国新生态”。胡厚崑表示:“只有根扎稳了,才有产业的参天大树;只有各方携手努力,才有数字中国的茂密森林。华为愿意和社会各方合作共赢,携手打造数字中国底座,共同繁荣数字中国新生态。”
华为轮值董事长胡厚崑
以下是发言全文:
尊敬的各位领导、各位专家、各位来宾,大家好!
福建是数字中国的思想源头,很荣幸能够来到这里参加第四届数字中国建设峰会。今天我分享的主题是“根深才能叶茂,打造数字中国新生态”。
近年来,中国的数字化取得了可喜的进展,光纤和5G网络等数字基础设施已经具有了良好的基础,网民规模接近10亿,移动支付应用无处不在,各行各业的数字化进程方兴未艾。
当然,在快速、健康发展的同时,我们也看到还有很多可以提升的空间。
比如说,城乡用户的宽带体验还存在着差距。数字应用在不同行业、不同领域的发展还不均衡。个人消费者已经可以享受到非常丰富的数字应用,相比之下,许多行业的数字应用还显得滞后。根据统计,到去年年底国内面向个人的移动应用的数量已经达到了345万款,而针对工业应用的应用数量却不到60万个,预计到2025年才能达到百万规模,这说明还有很大的提升空间。
同时,数字服务还有盲点。比如说在中国60岁以上的人群中,仍然有56%以上的人没有使用互联网的服务。今天对于年轻人来说,只要一部智能手机在手,衣食住行基本上全都可以方便获得。但是对于年迈的父母们,健康码、支付码、网约车、智慧医疗……这些看起来非常简单的应用,却往往让他们无所适从。我们应该关注这样的一些特殊群体,不让他们在数字世界的发展中掉队。
哪里有不足,哪里就是我们发展的方向。建设数字中国,需要数字经济、数字社会、数字政府协同发展。在此,我谨代表华为公司提出几点建议。
第一、持续完善数字基础设施,同时引领数字应用的创新。万物互联的智能世界,以联接和计算为核心的数字基础设施是“路”,千行百业的数字化应用是“车”。路修得好了,路上跑的车才能多起来,我们可以通过大力发展数字基础设施,来促进应用生态的繁荣。
今天,中国的宽带基础设施已经取得了长足的进步,比如说万兆园区、千兆城市、百兆乡村,已经在中国各地落地。但与此同时,我们应该看到,算力作为一种新的数字基础设施,应该得到更多的重视和投入。我相信多样化、普惠的算力必将成为一种新的公共资源和公共服务,极大地影响社会的数字化进程。
以深圳为例,深圳的鹏城实验室云脑二期自从去年10月投入使用以来,短短的几个月就提供了强大的人工智能算力,以人工智能算力为基础,已经服务了150多家高校、科研院所和企业,完成了16万个AI训练的任务,这里面涵盖了天气预测、药物研发、基因分析等多个基础科学的领域与企业的应用。
第二、大力发展处理器、操作系统、数据库、AI开发框架、工业软件等根技术,我们相信根深才能叶茂,现在正处于产业和技术变革的关键期,我国应该抓住机会,加大在上述根技术领域的创新投入,坚持开放合作,增强数字中国的发展韧性。
第三、“数字中国”是一个系统工程,构建和不断完善数字治理框架尤其重要。一个不断完善的数字治理框架有利于各方面的工作长期协调发展。我们建议各方加快理论研究和政策制定,尤其针对数字化的包容性和可持续性、数字基础设施的安全性、数据治理、隐私保护、技术伦理、全球化供应链等等方面,提出中国的数字治理框架和数字治理理念,为数字中国提供更广泛的发展空间。
只有根扎稳了,才有产业的参天大树;只有各方携手努力,才有数字中国的茂密森林。华为愿意和社会各方合作共赢,携手打造数字中国的底座,共同繁荣数字中国的新生态。
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