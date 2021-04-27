原标题：全国36城同步联动 HDC.Cloud 2021全方位使能开发者

近年来，新一轮科技和产业革命在全球范围内方兴未艾。随着数字技术与实体经济的加速融合，千行百业正进入一个从“智变”驱动“质变”的新产业发展阶段，产业创新将成为实现中国经济高质量发展的重要路径。作为产业创新的关键力量，广大开发者也迎来了全新机遇及挑战。

为更好地使能中国开发者、加速产业创新，4月24日-26日，华为于HDC.Cloud 2021期间，联合“智能基座”高校、鲲鹏生态创新中心和华为云产业云创新中心，同步在全国36座城市开设63个HDC分会场，邀请高校学者、企业高层以及华为资深专家，为各地开发者们带来最前沿的技术、成功的案例以及高质量的课程教学。

加速人才培养，“智能基座”高校齐发力

众所周知，高校是人才培养的重地，也是孵化开发者的重要阵地。为加速人才培养，华为在教育部合作指导下，与全国各重点院校合作打造“智能基座”产教融合协同育人基地。4月24日，HDC.Cloud 2021走进全国23所“智能基座”高校。

其中，清华大学分会场与清华大学第39届“挑战杯”学生课外学术科技作品展的系列活动在校内同期举行。清华大学校团委书记张婷老师在致辞中呼吁广大开发者加入产业创新，贡献清华力量。华为昇腾计算业务CTO周斌以“人工智能基础软硬件关键技术”为题进行分享，详细介绍基础软硬件的关键技术点，探究实现人工智能基础软硬件平台层的突破创新。清华大学计算机系研究员、博士生导师张悠慧以“类脑计算系统基础软硬件研究”为中心展开分享，详细分析了如何打造从核心芯片、基础软件到典型应用的自主类脑计算体系。会上还举行了清华大学-华为校企合作启动仪式。

上海交大学生创新中心书记熊振华在上海交大分会场上的开场致辞中表示，未来开发者将成为改变世界的一股力量，去建构城市，定义未来。上海交大网络信息中心主任管海兵从应用语言出发，分享了华为鲲鹏应用实践案例。华为操作系统架构师熊伟全面介绍了开源操作系统—openEuler的“前世今生”。上海交通大学副教授陈全带来了《操作系统原理》课程教学，华为技术专家邢为政带领大家进行华为openEuler训练营的实操训练。

在复旦大学分会场上，复旦大学教务处副处长应质峰呼吁复旦优秀学子与华为一起，加入产业创新，加速产业创新，成为了不起的开发者。华为云生态解决方案架构师刘龙飞以“华为云云原生基础设施”为题，结合应用场景和具体案例，介绍了云原生的发展历史与技术底座。复旦大学计算机学院教授、博士生导师汪卫分享了“云时代的数据库技术发展”，生动形象地阐述了产品技术功能的由来。大会还对“智能基座”产教融合项目的两位 “优秀先锋教师”进行了表彰。

京沪两大鲲鹏生态创新中心同步开场

随着数字经济的蓬勃发展，算力需求爆发式增长。作为多样性计算的代表，鲲鹏计算产业已在全国建立19个鲲鹏生态创新中心，为产业发展、人才培养、软件适配认证等方面提供坚实基础，助力中国计算产业高质量发展。作为HDC.Cloud 2021分会场的重要组成部分，4月25日、26日，各地鲲鹏生态创新中心分会场成功举办。

其中，北京鲲鹏联合创新中心分会场上，统信软件、海量数据、中电金信、中科软等华为生态伙伴分别结合自身实践，就openGauss实践应用、鲲鹏产业生态、软件开发与数据治理等主题进行分享，全方位展现鲲鹏软硬件伙伴在计算领域的诸多成果及实践。此外，华为专家聚焦华为云原生数据库特性，为开发者带来了全新的前沿技术分享。

上海鲲鹏生态创新中心分会场上，麒麟软件、海量数据等生态伙伴基于鲲鹏服务，针对Vastbase数据库等最新实践应用与探索进行主题分享。华为资深技术专家也为开发者们带来了Huawei SecDev服务的详细讲解。

此外，为进一步激发行业创新、促进人才培养、加速产业融合，助力北京及上海地区开发者实现技术与商业创新应用，两大分会场分别揭牌了鲲鹏&统信联合实验室、基础软件鲲鹏联合实验室，并分别正式启动了2021鲲鹏应用创新大赛。

沈阳、无锡产业云分会场接力举行

在推动产业数字化转型的实践中，华为云创新地提出了“产业云”的概念，并在全国落地120+个产业云创新中心，为加速产业创新、重塑产业新格局提供核心驱动力。作为HDC.Cloud 2021分会场的重要组成部分，4月25日、26日，产业云创新中心分会场相继举行。

其中，沈阳分会场主要围绕VR产业展开分享。中国信通院虚拟现实产业专家胡可臻做了VR产业白皮书解读，详细解读了2021年VR产业政策与发展方向；华为中国区云与计算产业发展部区域总监李熠斌、华为音视频产业发展总监邵刚分享了VR领域的前沿技术进展和创新突破。大会还举行了深化战略合作签约仪式，并启动了2021鲲鹏应用创新大赛。

无锡分会场针对AI在行业和智慧城市中的最新实践应用与前沿技术进行了探讨。主题演讲环节，IEEE FELLOW、华为云人工智能领域首席科学家田奇博士，江南大学二级教授、博导、科研院院长吴小俊，企业合作伙伴等分别以通用AI、视觉智能、办公软件、智能制造为主题进行了分享；圆桌论坛环节，无锡政企嘉宾与华为江苏云与计算业务部CTO黄生伟共同探讨了城市产业创新与升级，为开发者们带来最新的产业创新思路。此外，大会还举办了MVP专家颁奖仪式，表彰并鼓励MVP专家为产业创新做出卓越贡献。

产业创新呼唤开发者持续创新，开发者持续创新驱动产业创新。迈步产业创新的黄金时代，华为将持续深耕ICT领域，通过构建繁荣生态、开放技术能力，与广大开发者一起，持续引领产业创新，合力推动动中国产业经济实现高质量发展，共同创造“一往无前的奔腾时代”，做了不起的“筑梦人”。

(责编：赵超、吕骞)