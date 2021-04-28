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涵盖餐饮服务、生活缴费、购物消费、交通出行等场景

数字人民币离我们越来越近（网上中国）

本报记者  彭训文
2021年04月28日05:33 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　徐 骏作（新华社发）

　　在四川省成都市，市民正使用人民币数字红包进行支付。
　　何海洋摄（人民视觉）

　　消费者在上海市长宁区新镇宁菜市场使用数字人民币购买水果。
　　王 冈摄（人民图片）

　　深圳市龙华区一家超市食品专区使用“数字人民币春节留深红包”。
　　新华社记者 毛思倩摄

　　不用绑定银行卡，“碰一碰”即可支付，离开网络一样好使；资金实时到账，无须等待，没有手续费；交易实现可控匿名，保护消费者隐私……数字人民币正与我们的生活渐行渐近。专家表示，作为数字经济时代的一种新型支付方式，数字人民币潜力巨大。

　　

　　碰一下，付款就完成了

　　“只要碰一下，付款就完成了，多方便呀。”今年60岁的刘先生，前些天到海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区旅游，正巧碰上数字人民币体验活动。老人手上戴着一款支持数字人民币支付的手表，在商店购物时只需用手表碰一下商户POS机，付款就成功了。“这个‘钱包’好用。”指着手腕上的智能手表，刘先生满是惊喜，他希望这种新的支付方式早日普及。

　　对商家特别是零售店来说，数字人民币带来了很大便利。最近，家住上海新镇宁菜市场附近的市民来此买菜时有新发现：每个摊位的微信、支付宝等收款码旁边，多了一个“数字人民币”支付码。摊主陈女士说：“每天的营业额自动回到银行账户，通过数字人民币给供货商和家人转账，实时到账，没有任何手续费，很实惠。”

　　啥是数字人民币？它本质上是由国家信用担保、中国人民银行发行的法定货币，是数字化的现金，与纸钞硬币完全等价。2019年底，数字人民币相继在深圳、苏州、雄安新区、成都及未来的冬奥场景启动试点测试，到2020年10月又增加上海、海南、长沙、西安、青岛、大连6个试点测试地区，范围逐步有序扩大。

　　专家表示，数字人民币之所以广受关注，一大特点是方便快捷。由于只存在付款方和收款方，这种支付方式能实时到账；在离线状态下，也可以和现金一样进行支付。更重要的是，由于实现了可控匿名，商户和第三方平台无权获取消费者的身份信息和支付数据，隐私性更高。

　　中国人民银行数字货币研究所所长穆长春表示，可控匿名作为数字人民币的一个重要特征，既有利于保障公众合理的匿名交易和个人信息安全，又有助于防控和打击洗钱、恐怖融资、逃税等违法犯罪行为，维护金融安全。

　　博鳌亚洲论坛副理事长周小川近日表示，拥有14亿人口的中国有着非常大的零售市场，数字人民币能够给公众、商家提供更方便有效的支付方式，有利于实现零售系统的升级换代。

　　将在实体经济领域显身手

　　“消费体验很好。”作为数字人民币试点城市之一，成都市民徐女士前不久中签了238元的红包。她随即带着家人到一家接受数字人民币的火锅店消费。“支付方式和支付宝、微信支付差不多。”徐女士说，现在一些餐饮、书店、超市、电商平台、地铁出行都支持数字人民币，覆盖范围越来越广了。

　　在试点城市，随着多家银行深度参与其中，数字人民币已经涵盖餐饮服务、生活缴费、购物消费、交通出行等多个使用场景，并产生了手机扫码、碰一碰支付、脱离手机的可视卡式“硬钱包”、与现钞双向兑换等支付模式。专家预计，数字人民币未来有望向电商、短视频等线上领域渗透，并在企业贸易、供应链金融等实体经济领域大显身手。

　　为何要研发数字人民币？“数字经济时代，数字货币蕴藏着巨大的发展潜力，有助于提升经济运行效率，还可能催生新的经济业态和经济模式。”商务部国际贸易经济合作研究院研究员梅新育对记者表示，中国发展数字货币有很多优势。一方面，中国发展数字货币所需的基础设施、支付体系相对完备；另一方面，中国消费者、商家等对电子支付的接受程度更高。

　　除了方便、安全，数字货币还将给人们生活带来哪些改变？

　　“数字货币的大范围推广，将对现行的支付体系和货币格局带来重大变化。”北京师范大学政府管理研究院副院长宋向清对记者说，进入数字货币时代，人们会更加喜欢支付、交易，因为数字货币带来了便利、安全和隐私保护的最大化，由此可能导致人们支付习惯、生活习惯、理财观念等发生变化。

　　梅新育认为，新冠肺炎疫情导致世界各地的消费者养成新的消费和支付习惯，数字货币将提升跨境结算效率。同时，金融和商业领域创新将加速，个性化解决方案变成可能，最终帮助消费者、家庭、企业提升财务健康状况。

　　大规模应用还需要时间

　　中国人民银行副行长李波在博鳌亚洲论坛2021年年会上表示，接下来央行将做好3方面工作：一是做好试点，扩大试点项目范围；二是进一步完善数字人民币基础设施，进一步提升系统的安全性和可靠性；三是建立相关的法律和监管框架。

　　宋向清表示，数字货币主流化可能还需要一定时间。主要原因在于，数字人民币的基础配套设施和基本法律规范等尚需进一步规划、设计、论证、建设和检验，未来大规模落地应用有赖于相关生态的建立和完善。“数字人民币关乎金融系统稳定，关乎消费者对新货币的体验和信任，更关乎产业发展和经济形势，必须审慎决策、稳健起步。”宋向清说。

　　随着数字货币主流化，它会替代纸币、电子支付吗？穆长春对此表示，数字人民币的发行不是靠行政强制来实现的，而是以市场化方式进行。在可预见的将来，纸币、电子支付和数字人民币将同时共存。

(责编：郝江震、白宇)

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