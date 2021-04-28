制图：蔡华伟

本报北京4月27日电 （记者陆娅楠）国家统计局27日发布，一季度，全国规上工业企业实现利润总额18253.8亿元，同比增长1.37倍，比2019年同期增长50.2%，两年平均增长22.6%（以2019年同期为基数，采用几何平均方法计算），利润延续较快恢复态势。其中，3月份规上工业企业实现利润7111.8亿元，同比增长92.3%。

一季度，41个工业大类行业中，有39个行业利润实现同比增长，增速均达两位数及以上，1个行业由上年同期亏损转为盈利。在利润增长的行业中，有16个行业增速超过100%，占39.0%。与2019年一季度相比，有30个行业实现利润增长，行业增长面达73.2%。

国家统计局工业司高级统计师朱虹分析，生产销售较快增长为企业效益改善奠定良好基础。一季度，规上工业增加值同比增长24.5%，营业收入增长38.7%，生产销售均实现高速增长，有力推动企业利润扩张。

原材料制造业拉动工业利润增长作用明显。一季度，原材料制造业利润同比增长4.34倍，两年平均增长40.7%，比规上工业高18.1个百分点。“在大宗商品价格上涨和需求持续回暖等因素带动下，原材料行业利润增速比1—2月份提高88.4个百分点，拉动一季度规上工业利润增长51.5个百分点，是拉动作用最强的行业板块。”朱虹分析。

装备制造业、高技术制造业保持良好增势。一季度，装备制造业、高技术制造业利润同比分别增长1.89倍、1.26倍，两年平均分别增长24.1%、36.8%。

一季度，工业企业运营效率明显提升，规上工业企业每百元营业收入中的成本同比减少1.36元；规上工业企业营业收入利润率6.64%，达历史较高水平。

“总体来看，一季度工业企业效益状况延续较快恢复态势，但也要看到，全球疫情走势和国际环境还存在较大不确定性，行业间恢复仍不均衡，特别是原材料价格明显上涨不断加大企业成本压力，工业企业效益恢复基础仍需进一步巩固。”朱虹说，下阶段要继续保持宏观政策的连续性稳定性，着力补短板、挖潜力、增优势，扩大有效需求，提升发展质效，不断巩固实体经济恢复基础，推动工业经济持续稳定健康发展。

《 人民日报 》（ 2021年04月28日 02 版）

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