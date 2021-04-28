本报记者 杜海涛 罗珊珊

今年是“十四五”开局之年。一季度，我国外贸外资增长超预期，双双实现“开门红”，交出亮眼的成绩单。

“十四五”规划纲要提出，立足国内大循环，协同推进强大国内市场和贸易强国建设，形成全球资源要素强大引力场，促进内需和外需、进口和出口、引进外资和对外投资协调发展，加快培育参与国际合作和竞争新优势。今年的《政府工作报告》要求，实行高水平对外开放，促进外贸外资稳中提质。当前，我国经济稳中向好、长期向好的基本面没有变，外贸发展韧性足、利用外资“磁力”强的综合竞争优势没有变。要继续加大政策支持力度，持续推进高水平对外开放，引导企业迎难而上、苦练内功，让中国外贸“马车”跑得更稳健，利用外资“磁力”更强劲，为构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局做出更大贡献。

——编 者

一季度，我国货物贸易进出口总值8.47万亿元，比去年同期增长29.2%；实际使用外资3024.7亿元，同比增长39.9%，增幅双双创下历史新高。

习近平总书记指出，“要保障外贸产业链、供应链畅通运转，稳定国际市场份额”“要继续优化营商环境，做好招商、安商、稳商工作，增强外商长期投资经营的信心”。

开局之年，虽然全球范围内新冠肺炎疫情仍在蔓延，复杂多变的国际经济环境给企业生产活动带来不小困难，但愈是艰难，愈能激发出奋斗的意志。各地各部门和广大企业坚持改革创新，不断攻坚克难，积极培育外贸发展新动力，增强利用外资新优势，努力促进外贸外资稳中提质。

量质齐升表现抢眼

安徽池州彬兴木业有限公司生产车间里，工人们正熟练操作机器；仓库里，包装完毕的成品整齐堆放在托盘上……扩大招工、提高产能，目前企业手头的海外订单已排至11月份。

一季度，我国外贸外资高速增长，这与上年基数较低有一定关系。但是，即便与正常年份相比，外贸外资的增速仍然抢眼。与2018年、2019年同期相比，一季度我国货物贸易进出口分别增长25.3%和20.5%，利用外资也较2019年同期增长24.8%。外贸外资质量明显提升，发展成色十足。

——结构不断优化。海关数据显示，一季度，我国出口机电产品2.78万亿元，增长43%，占出口总值的60.3%，较去年同期提升1.7个百分点。利用外资行业分布更优，高技术产业实际使用外资金额868.7亿元，同比增长32.1%。

——区域布局不断完善。一季度，中西部地区外贸进出口1.5万亿元，增长45.1%，增速比外贸整体增速高15.9个百分点，国内区域布局进一步优化。利用外资方面，一季度东部、中部、西部地区实际使用外资分别增长38.2%、36.8%和90.9%。

“这充分体现了中西部地区不断发挥自身优势，承接产业转移能力增强，外贸外资潜力进一步发掘。”对外经济贸易大学中国WTO研究院院长屠新泉说。

——“朋友圈”不断扩大。对主要贸易伙伴和“一带一路”沿线国家进出口均实现较快增长。一季度，我国对东盟进出口1.24万亿元，增长26.1%，东盟继续保持我国第一大贸易伙伴地位。同期，对“一带一路”沿线国家、区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）贸易伙伴进出口分别增长21.4%、22.9%。从利用外资来源地看，“一带一路”沿线国家、东盟、欧盟实际投资同比分别增长58.2%、60%和7.5%。

多措并举帮助企业纾困解难

在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地各部门多措并举帮助外贸外资企业纾困解难。

——继续加强政策支持，保障外贸产业链、供应链稳定畅通。

4月13日，上合示范区青岛多式联运中心，一批集装箱经青岛海关监管后发往乌兹别克斯坦。一季度，上合示范区青岛多式联运中心发运“齐鲁号”欧亚班列156列，同比增110.8%。

在甘肃，兰州海关多项优惠措施叠加，为企业量身定制监管方案，最大程度帮助企业提高生产效率。今年前2个月，兰州新区综保区进出口总值6亿元，同比增长5.6倍。

商务部相关负责人表示，将会同地方和有关部门认真听取外贸企业呼声，在贸易产业融合、贸易畅通发展上下功夫，新认定一批国家外贸转型升级基地，建设一批国家加工贸易产业园，培育一批国家进口贸易促进创新示范区，扩大进口规模，带动相关产业提质增效。支持企业开拓多元化市场，持续推进物流、结算畅通。

——加快完善开放平台，对外开放高地建设取得新成效。

春节期间，海南离岛免税店7天销售额超15亿元，较2019年春节假期翻一倍，累计接待购物人次超20万。

开列新一轮制度创新清单、增设北京等3个自贸试验区……去年，我国自贸试验区建设开始新一轮提速，新一批制度创新成果在全国推广，进入2021年，不少举措已经落地生根。“自贸试验区等已成为我国与各国贸易往来、投资合作、交流洽谈的重要平台，为我国外贸外资高质量发展提供了新助力。”中国国际经济交流中心首席研究员张燕生表示。

——持续优化营商环境，吸引外资政策“利好”不断。

全面落实外商投资法及其实施条例，不断缩减外商投资准入负面清单，持续增加鼓励外商投资产业目录，全面取消商务领域外资企业审批备案……去年以来，我国持续优化营商环境，吸引外资政策“利好”不断。中国美国商会日前发布的《2021中国商务环境调查报告》显示，61%的受访企业将中国作为首选投资目的地，2/3的企业表示将进一步增加在华投资。

一季度外贸外资量质齐升，也离不开经济持续稳定恢复这个大背景。

今年以来，我国工业生产、投资、消费继续恢复，主要宏观指标处于增长区间。国家统计局发布的数据显示，制造业采购经理指数已连续13个月位于荣枯线以上，制造业景气进一步回升，带动了集成电路、能源资源等产品进口的较快增长。

随着新冠疫苗接种面逐步扩大，全球经济复苏出现良好势头。近期国际货币基金组织将2021年全球经济增速预期从1月份的5.5%上调到6%。

市场主体韧性强活力足

外贸外资双双实现“开门红”，离不开广大市场主体的努力。

从海关数据看，一季度，我国民营企业进出口3.95万亿元，增长42.7%，占我国外贸总值的46.7%，比去年同期提升4.4个百分点，继续保持我国第一大外贸经营主体地位。新业态、新市场、新方式助力外贸外资企业逆势突围并实现超预期增长。

新业态蓬勃发展。

近日，山东东营胜利油田胜机石油装备有限公司电商部收到一笔来自文莱壳牌公司的订单，购买130台抽油泵，这也是该公司今年拿下的第四笔订单。公司电商部经理杨丹丹说：“我们在叙利亚、尼日利亚等地开发了新的市场，订单量达到240万美元，同比增长45%。”

今年，商务部会同相关部门进一步优化促进跨境电商监管与服务，持续推进跨境电商B2B出口监管改革试点，支持跨境电商出口海外仓模式，一地备案、全国通用，跨境电商等新业态发展驶上快车道。

新市场加快开拓。

我国稳步推进“一带一路”建设，截至1月底，累计同140个国家和31个国际组织签署205份共建“一带一路”合作文件。同时，加快构建面向全球的高标准自由贸易区网络，已与26个经济体签署19个自贸协定。4月15日，商务部表示，中国已经向东盟秘书长正式交存RCEP核准书，标志着中国正式完成RCEP核准程序。

“RCEP成功签署，中欧投资协定谈判如期完成，这些为外贸外资企业拓展新市场提供了新机遇，极大提振了企业信心。”屠新泉说。

新方式破解难题。

“云”展览、“云”洽谈……用现代数字技术推动贸易发展，是外贸发展新趋势，疫情防控期间，我国外贸数字化进程不断提速，不仅有助于外贸企业渡难关、稳市场、保订单，也给全球外贸发展注入新动力。

“中国有丰富、高质量的劳动力资源，有完善的产业配套能力，有超大规模市场优势。”屠新泉表示，只要各地各部门继续加大政策支持力度、加快政策落实落地，企业苦练内功、危中寻机，就能克服各种艰难险阻，促进外贸外资稳中提质，为构建新发展格局、推动中国经济高质量发展做出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2021年04月28日 02 版）

(责编：郝江震、白宇)