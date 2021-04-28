本报贵阳4月27日电 （记者汪志球）记者从日前召开的贵阳市贵安新区“强省会”五年行动誓师大会上了解到：到2025年前，依据全市产业发展现状、特色、规划定位，建成10个不同主题的“匠天下”特色人才小镇。所建小镇专门配套创业就业优惠政策，吸引人才聚集。

借助贵阳多年发展大数据的条件，2019年，贵阳市谋划打造人才小镇。目前在建的7个人才小镇分别建在高新区和白云区，小镇居住、教育、医疗、购物、娱乐等配套服务业齐全，功能、主题、作用又各具特色。贵阳将探索市场化运作，组建专业运营团队，对人才提供全方位服务，把人才住房的租售、准入审核、人才创业扶持、政策咨询等各类服务进行整合，为人才落户贵阳市提供便捷、优质的服务。目前，贵阳市正在积极制定具体的人才引进政策，拟从住房购房优惠、创业就业扶持、产业构建配套等方面促进人才小镇均衡发展，发挥集群功能，围绕人才在就学就医、住房保障、生活服务上遇到的具体困难，解决实际问题，树立产才融合的理念，突出产业引才，努力实现“引进一个人才、带来一个团队、催生一个产业、培育一个新增长点”。

《 人民日报 》（ 2021年04月28日 06 版）

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