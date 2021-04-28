人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

重庆两江新区集聚高端要素，优化产业生态——

科技创新之路越走越宽

本报记者  崔  佳
2021年04月28日05:37 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　绿草如茵，树茂花繁，走进重庆两江协同创新区科创部落，优美的环境让人仿佛置身景区公园。重庆摩方精密科技有限公司坐落在这里，这家看起来很普通的企业展现了不凡的实力：去年底才落户两江，今年3月，其超高精密3D打印系统荣获2021全球光电科技领域大奖。

　　作为西部首个国家级新区，两江新区坚持创新发展，围绕产业链部署创新链、围绕创新链布局产业链，大力推动科技创新和产业创新，吸引了包括166家世界500强在内的一大批全球领先的高精尖企业竞相落户，科技创新之路越走越宽，内陆开放门户和重庆智慧之城建设扎实推进。

　　“尽管技术领先，但我们也面临难题，那就是如何更好地带动国内应用。”摩方精密副总经理邹斐介绍，作为“0到1”的原创性硬技术，在国内工业领域的应用推广相对迟缓，摩方绝大多数的工业客户来自于发达工业国家。“如何强化场景应用、推动原创技术落地成了紧迫任务。”

　　两江新区在招商过程中，创造性地在两江协同创新区构建“明月湖超高精密增材研究院+共享平台服务”创新模式，“一方面通过共享服务平台让有关技术服务产业链上下游企业，另一方面依托落户两江协同创新区的35家科研院所联合攻关下一代精密打印多样性、稳定性问题。”两江协同创新区公司董事长王飞介绍。

　　“新区的解决方案具有创新性和战略性，科研资源富集的优势让我们融入了一个开放合作、技术互动、资源互通、研发创新的生态体系。”邹斐说，目前两江协同创新区35家科研院所绝大多数成为摩方的客户，形成新的产业链聚集。“共享服务平台的模式又可以帮我们培育更多客户，让我们的技术有了广阔的应用场景。”

　　补科技短板，促内陆开放。两江新区近年来加大引进大学大院大所科研资源，深度布局科技创新生态，吸引一大批高科技企业和项目在此落户：声光电精密制造龙头企业瑞声科技，从初次考察到落户仅用了约3个月时间；受两江新区“芯屏器核网”全产业链要素配套的集群优势吸引，超高清激光电视领军企业峰米科技布局两江，几年内获得了更好的发展。

　　筑巢引凤，引凤筑巢。近年来，两江新区努力营造市场化、法治化、国际化的一流营商环境，构建了产业联盟、产业基金等支撑产业发展的产业服务体系，出台了“放管服”改革40条、优化营商环境“十项活动”方案等政策，推动各项政策措施直达基层、直接惠及市场主体。同时，通过充分发挥两江新区（自贸区）法院等平台的优势，构建了国际一流的司法服务体系。在聚焦助推构建新发展格局的基础上，深入推进商事纠纷多元化解决机制建设，创新推出商事纠纷“一站式”解决机制，充分发挥国家级新区、重庆自贸试验区、中新示范项目“三区”叠加的开放型政策优势，降低企业发展的制度成本，充分发挥内陆开放平台和通道优势，降低物流工业链成本，为企业提供全要素的保障，不断激发市场主体创新创造活力。高效便捷的政务环境、公平公正的法治环境、竞争有序的市场环境，让新区正在成为投资的热土、创新的沃土、人才的乐土。

　　“我们还将继续加快集聚高端创新要素，推进关键核心技术攻关，优化创新创业生态，提升企业创新能力和产业生成能力，激发人才创新活力，在打造创新引擎上当好表率，助力成渝地区成为具有全国影响力的科技创新中心。”两江新区党工委委员、管委会副主任李洁说。


　　《 人民日报 》（ 2021年04月28日 07 版）
(责编：郝江震、白宇)

分享让更多人看到

推荐阅读
乡村振兴引来金融“活水” 村镇银行助力村民走上致富之路
　　“涪水之滨，巴王之陵”，涪陵地处重庆中部，长江、乌江交汇处，是三峡库区腹地，也是重庆市一小时经济圈核心城区，因涪陵榨菜而闻名。 在距离涪陵城区40公里的罗云乡，有一家带有“就业扶贫车间”的榨菜生产企业——巴康食品公司。…
7部门联合发布《关于实施科技创新巾帼行动的意见》
　　人民网北京4月27日电 （记者李源）记者从全国妇联获悉，为落实“十四五”规划纲要部署，助力我国实现从科技大国向科技强国的战略性转变，在推动科技自立自强，开启全面建设社会主义现代化国家新征程中贡献巾帼力量，近期，全国妇联、科技部、国务院国资委、全国总工会、中国科协、中国科学院、中国工程院共同研究制定了《关于实施科技创新巾帼行动的意见》（以下简称《意见》）。 《意见》从强化责任担当、大力弘扬科学家精神、矢志不移自主创新等8方面作出重要规划，具体如下： 1． 强化责任担当，为推进科技创新作贡献。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部