本报记者 崔 佳

绿草如茵，树茂花繁，走进重庆两江协同创新区科创部落，优美的环境让人仿佛置身景区公园。重庆摩方精密科技有限公司坐落在这里，这家看起来很普通的企业展现了不凡的实力：去年底才落户两江，今年3月，其超高精密3D打印系统荣获2021全球光电科技领域大奖。

作为西部首个国家级新区，两江新区坚持创新发展，围绕产业链部署创新链、围绕创新链布局产业链，大力推动科技创新和产业创新，吸引了包括166家世界500强在内的一大批全球领先的高精尖企业竞相落户，科技创新之路越走越宽，内陆开放门户和重庆智慧之城建设扎实推进。

“尽管技术领先，但我们也面临难题，那就是如何更好地带动国内应用。”摩方精密副总经理邹斐介绍，作为“0到1”的原创性硬技术，在国内工业领域的应用推广相对迟缓，摩方绝大多数的工业客户来自于发达工业国家。“如何强化场景应用、推动原创技术落地成了紧迫任务。”

两江新区在招商过程中，创造性地在两江协同创新区构建“明月湖超高精密增材研究院+共享平台服务”创新模式，“一方面通过共享服务平台让有关技术服务产业链上下游企业，另一方面依托落户两江协同创新区的35家科研院所联合攻关下一代精密打印多样性、稳定性问题。”两江协同创新区公司董事长王飞介绍。

“新区的解决方案具有创新性和战略性，科研资源富集的优势让我们融入了一个开放合作、技术互动、资源互通、研发创新的生态体系。”邹斐说，目前两江协同创新区35家科研院所绝大多数成为摩方的客户，形成新的产业链聚集。“共享服务平台的模式又可以帮我们培育更多客户，让我们的技术有了广阔的应用场景。”

补科技短板，促内陆开放。两江新区近年来加大引进大学大院大所科研资源，深度布局科技创新生态，吸引一大批高科技企业和项目在此落户：声光电精密制造龙头企业瑞声科技，从初次考察到落户仅用了约3个月时间；受两江新区“芯屏器核网”全产业链要素配套的集群优势吸引，超高清激光电视领军企业峰米科技布局两江，几年内获得了更好的发展。

筑巢引凤，引凤筑巢。近年来，两江新区努力营造市场化、法治化、国际化的一流营商环境，构建了产业联盟、产业基金等支撑产业发展的产业服务体系，出台了“放管服”改革40条、优化营商环境“十项活动”方案等政策，推动各项政策措施直达基层、直接惠及市场主体。同时，通过充分发挥两江新区（自贸区）法院等平台的优势，构建了国际一流的司法服务体系。在聚焦助推构建新发展格局的基础上，深入推进商事纠纷多元化解决机制建设，创新推出商事纠纷“一站式”解决机制，充分发挥国家级新区、重庆自贸试验区、中新示范项目“三区”叠加的开放型政策优势，降低企业发展的制度成本，充分发挥内陆开放平台和通道优势，降低物流工业链成本，为企业提供全要素的保障，不断激发市场主体创新创造活力。高效便捷的政务环境、公平公正的法治环境、竞争有序的市场环境，让新区正在成为投资的热土、创新的沃土、人才的乐土。

“我们还将继续加快集聚高端创新要素，推进关键核心技术攻关，优化创新创业生态，提升企业创新能力和产业生成能力，激发人才创新活力，在打造创新引擎上当好表率，助力成渝地区成为具有全国影响力的科技创新中心。”两江新区党工委委员、管委会副主任李洁说。

《 人民日报 》（ 2021年04月28日 07 版）

(责编：郝江震、白宇)