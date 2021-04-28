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第十二届中国中部投资贸易博览会将举办

推动中部地区高质量发展（权威发布）

本报记者  罗珊珊  付明丽
2021年04月28日05:38 | 来源：人民网－人民日报
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　　5月21日至23日，第十二届中国中部投资贸易博览会将在山西太原举办。4月27日，国新办举行新闻发布会介绍有关情况。

　　商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文表示，中博会自2006年起在中部六省，即湖南、河南、湖北、安徽、江西、山西轮流举办，到今年是第十二届，正好经历过两个轮次。中博会在推动中部崛起，推进中部地区对外开放、“走出去”等方面发挥了非常重要的作用。

　　本届中博会内容丰富、亮点纷呈

　　山西省人民政府副省长卢东亮介绍，本届中博会主题是“开放 合作 转型 创新”，聚焦“转型”、突出“创新”，采取线上线下、主会场和分会场结合的方式。主展馆在山西太原的晋阳湖国际会展中心，面积有3万平方米，包括综合展、专题展、新产品展三大板块。综合展包括中央展区、中部六省展区、港澳展区；专题展有5个展区，包括科技金融、国际产业、文化旅游、生态环保、康养产业展区；新产品展包括境外商品展区，中部六省的新产品、新技术、新成果，还有特色产品交易展区等。4个分会场分别在大同、朔州、吕梁、晋中。截至目前，主会场和分会场共有1368家企业机构参展。

　　据大会组委会初步统计，各方报名非常踊跃。到目前为止，共有15名外国政要和部级官员、19家驻华使领馆、8个国际组织、13家外国投促机构、70个世界500强以及行业领军企业、17个央企、73个中外商协会和科研院所报名参加大会的专题活动，报名人数还在不断增长。与此同时，北京、上海、天津、重庆4个直辖市，以及陕西、河北、内蒙古、吉林、四川、甘肃6个省份也将应邀参会。中博会将为各方搭建起加强交流、寻求合作的重要平台。

　　“中博会是内外资并举，内外贸融合，推动文化旅游等各种合作的盛会。”王受文表示，15年来，中博会对于推动中部六省扩大对外开放，加强区域、国际交流合作也发挥了非常好的作用。2006年到2020年，中部六省的进出口额从535.8亿美元增长到3872.7亿美元，实际吸收外资从每年34.2亿美元增长到79.4亿美元。特别是党的十八大以来，中部地区的经济持续发展，内在活力不断增强，基础设施不断完善，交通更加便利，取得了全方位的进步。

　　中部地区对外开放成绩明显

　　今年一季度，中部地区吸收外资实现“开门红”，实际利用外资达到26.9亿美元，和去年同期相比增长40%。“值得一提的是，这次中博会东道主山西吸引外资增长342.1%，湖北达到371.2%，湖南达到126.7%，这充分说明了中部地区在吸引外资方面有潜力。”王受文说。

　　要素成本优势。中部地区人口相对较多，劳动力资源比较丰富，高等院校、科研院所聚集，高级专业技术人员众多，具有人才优势。中部地区还有土地、能源等要素优势，而且交通运输、电力、网络基础设施等不断完善，综合竞争力不断提高。

　　区位和市场优势。中部地区交通便利，陆港、空港众多，铁路、航空、水运发达。出口导向型的外资企业投资中部地区，东可以通过沿海地区出口，西可以通过中欧班列向中亚地区、东欧地区出口，有非常好的进出口地理优势，有利于外资企业满足国际市场的需求。

　　开放政策和平台优势。在开放政策方面，去年发布的《鼓励外商投资产业目录》专门针对中西部地区外商投资优势产业目录增加了62条、修改了37条。中部六省有自贸试验区4个、国家级经开区63个，还有产业转移示范区、跨境电子商务综合试验区、各类海关特殊监管区等一批国家级开放平台。

　　“我们欢迎广大的外资企业、外国投资者能够到中部来，利用中部提供的这些优势，寻找合作商机，实现互利共赢。”王受文表示。


　　《 人民日报 》（ 2021年04月28日 07 版）
(责编：郝江震、白宇)

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