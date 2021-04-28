本报记者 程 焕

市民在梦乐城电影院购买小吃。

邢贵龙摄（人民视觉）

龙一弘在店里做咖啡。

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山区小城新消费亮点多。在贵州兴义市，无论是老年人走进电影院，还是年轻人喝上精品咖啡，在不断推进的新型城镇化建设进程中，县域消费潜力正被加速释放。

在消费环境明显改善的背景下，加速产业发展，提高收入水平，是推动消费供需有序对接、稳定提升的关键。

打开贵州地图，位于西南角的兴义市，宛如一座伸出去的半岛，被云南、广西两省份三面环绕。黔西南布依族苗族自治州是贵州境内唯一没有通高铁的地级行政区，州府兴义市也显得有些偏远。

走进电影院看场最新大片，坐在咖啡馆里喝杯手冲咖啡，打开手机找个家政阿姨打扫卫生……近些年，随着消费升级步伐加快，这座不算起眼的县级市开始变得时髦起来，消费新业态、新模式正在山区小城不断涌现。

看电影

“现在主要观影人群能覆盖到40岁，中老年人也很常见”

“老人一辈子没进过电影院，这回想让他们体验一把3D电影。”4月初，卜丽珍带着从乡下来看望自己的父亲和叔叔到商场购物时，看到正在热映的电影宣传海报，马上掏出手机网购了3张票。尽管两位老人有些心疼票钱，但电影结束时，从他们露出的笑容里，卜丽珍知道这个钱花得值。

事实上，对于37岁的卜丽珍而言，并非只有待客时才会想起看电影，“大片去影院看才过瘾，多的时候一个月要看十几场。”她和丈夫在兴义市新城区经营一家建材店，白天要在店里忙生意，常常晚上到家附近的梦乐城购物中心散步，遇到自己喜欢的影片上映，总会去一饱眼福。

在兴义市，像卜丽珍一样的电影爱好者不在少数。今年一季度，全市4家影院的总票房达到910万元。

过去，街边的录像厅与家里的电视机，是当地老百姓看电影的主要渠道。到了2011年，一座数字3D影城开门营业，兴义市民终于可以同步观看全国院线上映的电影。

“以前基本都是小姑娘和小伙子来看，现在主要观影人群能覆盖到40岁，中老年人也很常见。”从第一家数字影院的服务员，到现在梦乐城电影院的值班经理，唐超见证了兴义电影市场10年来的变化。除了人数在持续增长，唐超印象最深刻的还有观众的年龄段变化。

拥有6个放映厅1024个座位，2019年初，梦乐城电影院重新装修开业，第一季度就拿下240万元票房。受疫情影响，去年影院人气下滑，而从今年春节档开始，兴义市民的观影热情又渐渐恢复，仅《你好，李焕英》一部影片就创造了80多万元票房。

“能明显感受到，老百姓的观影热情起来了。”唐超说，如今影院上座率已经恢复到疫情前的六成左右，随着“五一”假期来临，回暖势头有望进一步加速。

品咖啡

“店里已经积累了一批稳定的客户”

作为一名上班族，欧阳洋白天在办公室应对各种繁杂事务。晚上下班后，总会去咖啡馆点杯手冲咖啡。

前两年，欧阳洋在朋友们的带动下开始迷上咖啡。他常去的咖啡馆，门口停放着一台老式三轮摩托车，复古之风扑面而来。走进店内，墙上挂着木雕和字画，旧式木桌椅看上去已有些年头，上面摆满了瓶瓶罐罐等老物件……乍一看，还以为进了民俗博物馆。“这都是我在全国各地淘来的藏品。”老板龙一弘是个28岁的本地小伙子，在兴义市咖啡圈已小有名气。

龙一弘热爱旅行也爱喝咖啡，每次到大城市品尝到精品咖啡，回来总会产生一丝失落感。“虽然这边也有喝咖啡的地方，不过品质一般。”3年前，龙一弘特意跑到上海参加专业咖啡制作培训，又从深圳聘来一名兴义籍咖啡师，投资40万元开起这家精品咖啡馆。

采购品质上乘的进口咖啡豆，自己动手烘焙、研磨，精心制作出一杯杯不同风味的手冲咖啡。让龙一弘惊喜的是，尽管自家咖啡价格不低，但凭借独特的装修风格和精良的制作工艺，咖啡馆一经开业就受到了年轻人的喜爱，还成了当地的网红店。

“前期的确有些人是奔着尝鲜而来，但常客一般对咖啡豆、冲泡水温等均有要求。”开店一年之后，龙一弘就收回了成本，网红色彩渐渐褪去，“店里已经积累了一批稳定的客户”。

生意稳定不意味着高枕无忧，每隔一段时间，龙一弘就要推出自己研发的新品种。“蛋糕店、奶茶店都卖起了现磨咖啡，知名连锁品牌也进来了，市区还有七八家精品咖啡馆，必须靠品质和创新才能留得住客人。”

比如，在不远处的兴义商城，史洪姗也经营着一家精品咖啡馆。和龙一弘只卖饮品的做法不同，她还出售特色手工甜品，成功吸引了很多年轻人来店里享受一段轻松惬意的慢时光。“每天营业额在3000元左右，咖啡收入只占一半。”

享生活

“让老百姓更便利地购买优质产品与服务”

在兴义市采访时，记者发现不管是餐饮还是文娱消费，当地群众最常使用的是一款名为“生活Plus”的应用软件。2018年4月上线运营以来，这个本地生活服务平台已入驻5000多家商铺，逐步将本地的衣食住行、吃喝玩乐、运动健康、文化旅游等消费服务功能汇聚于一体。

“我们立足本土优势，充分挖掘老百姓的消费需求，建了这个线上平台，让老百姓更便利地购买优质产品与服务。”雷峻是“生活Plus”的创始人，3年前他敏锐地抓住了消费升级的机遇，搭建线上消费平台。特别是在2020年疫情期间，平台业务持续攀升，年销售额达到1.42亿元，较上一年增长68.96%。

尝到甜头的不只雷峻一人。随着县域消费市场快速兴起，兴义电商呈现蓬勃发展态势，多元化的新消费业态层出不穷。2020年，全市网络零售额完成19亿元，同比增长25%。

线上发力的同时，兴义市也在不断完善基础设施与公共服务。近年来，借助国家新型城镇化综合试点建设机遇，兴义市建起了购物中心、美食街、步行街、体育中心等一批商业场所，消费环境得以明显改善，全市服务业增加值占地方生产总值比重达到54.47%。

“全市城镇居民人均可支配收入和农村常住居民人均可支配收入均低于全国平均水平，限制了消费潜力进一步释放。”兴义市发展和改革局副局长唐鑫介绍，为此，兴义市正在加快推进城乡一体化协调发展和新型城镇化建设进程，借助产业发展和人口聚集带动消费升级。

贵州省委党校（贵州行政学院）副校长（副院长）邓献辉教授表示，“对于县域群众来说，不断发展产业，提高收入水平，才是推动消费供需有序对接、稳定提升的关键。”

记者手记

供给加把劲 生活更美好

从省城贵阳开车出发，一路翻山越岭，需要4个多小时才能抵达兴义市。就是这座偏远小山城，绽放出的消费活力，着实让人有些意外，这里的老百姓对文化娱乐、运动健康等服务消费越来越青睐。

随着经济社会发展，越来越多老百姓从注重量的满足向追求质的提升转变、从有形物质产品消费向更多服务消费转变，这种转变也推动了消费模式的变化。在兴义，消费新业态、新模式正逐渐增加，大剧院、博物馆、科技馆等公共文体设施建设也如火如荼。

当然，记者在采访中也发现，在网络沟通越来越便捷的当下，群众了解到的信息越来越丰富，多元消费需求不断增长，有的人想看更多文化剧目，有的人想体验更多休闲项目，还有的老人希望得到更高质量的养老服务。因此，在构建新发展格局的过程中，要进一步激发县域服务消费市场潜力，市场主体应该主动适应消费多元化和品质化的趋势，在提升供给水平上加把劲，通过创新增加有效供给，这既能满足群众美好生活所需，也是企业发展壮大的契机所在。

《 人民日报 》（ 2021年04月28日 10 版）

(责编：郝江震、白宇)