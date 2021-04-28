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用好新农具 干好新农活（微经济）

白之羽
2021年04月28日05:38 | 来源：人民网－人民日报
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　　随着越来越多的农产品走进直播间，直播成了新农活，手机也成了新农具。期待有更多农民自信地走进直播间，向更多人讲出家乡的好

　　　 

　　眼下，田间地头正是一片忙碌。在繁忙的生产场景中，也有人拿着手机，向屏幕另一端的人热情地介绍着什么。这些质朴的老乡们说着不标准的普通话，让带着泥土气息的农产品成了消费者的心头好。

　　这两年，直播带货势头很好，越来越多的农产品走进直播间，直播成了新农活，手机也成了新农具。这些变化，让大山里的农货走出来，更让大山外的目光投进去，让更多农民得了实惠。

　　应该看到，在农产品直播火热的背后，有干部带货的积极参与，也有电商平台的流量扶持。从长远看，农产品直播如果要持续稳定发展，从“一阵风”变成“四季风”，从“今天卖”变成“天天卖”，还需要下更大力气充分发掘农民的潜力，培育内生动力。

　　干好新农活，先要解决人才问题。看似简单的直播带货，背后不仅需要主播的个人魅力，还需要后台客服团队的顺畅沟通。对于那些原来只专注于农业生产的农民来说，这些能力的获取并非一夕之功。如果能开设主播培训和客服人员培训课程，显然能够有效提升他们的相关专业能力。

　　干好新农活，还要借助科技力量。直播兴起的当下，电商企业的作用不容忽视，如何将平台公司积累的直播数据和销售数据，借助科学手段加以分析，进而将这些市场需求反馈到农业生产上，无疑有助于农业生产经营。

　　干好新农活，必须补足产业短板。主播与消费者隔着屏幕互动，短时间内就能达成交易。“卖出去”只是第一步，要让消费者切实感受到“买得好”“买得值”，功夫还在屏幕外。小到科学包装、顺畅运输，大到售后保障、塑造品牌，这些工作都有待进一步完善。

　　从业余变得专业，从个案成为现象，我们期待看到更多农民自信地走进直播间，向更多人讲出家乡的好。


　　《 人民日报 》（ 2021年04月28日 10 版）
(责编：郝江震、白宇)

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