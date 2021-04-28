本报北京4月27日电 （记者吴秋余）中国人民银行发布的最新数据显示，3月份，我国债券市场共发行各类债券6.2万亿元。其中，国债发行4640亿元，地方政府债券发行4771.5亿元，金融债券发行9738.9亿元，公司信用类债券发行1.6万亿元，信贷资产支持证券发行1014.4亿元，同业存单发行2.6万亿元。

截至3月末，债券市场托管余额为120.1万亿元。其中，国债托管余额为20.3万亿元，地方政府债券托管余额为26.0万亿元，金融债券托管余额为28.7万亿元，公司信用类债券托管余额为28.8万亿元，信贷资产支持证券托管余额为2.3万亿元，同业存单托管余额为11.9万亿元。

在货币市场方面，3月份，银行间货币市场成交共计100.8万亿元，同比下降6.13%，环比上升65.72%。3月份，同业拆借月加权平均利率为2.01%，较上月下行5个基点；质押式回购月加权平均利率为2.01%，较上月下行9个基点。

《 人民日报 》（ 2021年04月28日 10 版）

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