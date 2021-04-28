萧 然

通过此次对浙皖川三省电网企业的调查采访，笔者发现，要实现碳达峰、碳中和目标，就必须尽快转变我国长期以来火电当家的电力结构，尽快让风光水等零碳能源唱主角，这也已在电网系统形成了基本共识。

然而，资源在西部北部、负荷在东部南部的禀赋同样困扰着零碳能源。而且，如果说过去“运煤还是输电”尚可争论，那么现在，由于风光水资源无法搬运，就只剩下输电这“华山一条路”。因此，零碳能源能否真正担当实现“双碳”目标的主力，电网仍然是关键。

换句话说，实现碳达峰、碳中和目标必将带来风光水等零碳能源的新一轮发展，但前些年因电网瓶颈而导致的弃风、弃光、弃水现象会不会再次重演？这无疑是摆在电网企业面前的重大课题。

此外，零碳能源本身存在的间歇性“软肋”也是考验。过去，火电是绝对主力，来一点“调皮”的新能源，电网还好消化，但如果这些“不听话”的电源成了主力，如何调峰同样考验着电网企业的智慧。

所以，在积极投身实现碳达峰、碳中和目标这场战役时，我们要充分认识其长期性、复杂性和艰巨性，只有统筹兼顾、协同推进，突出重点、带动全局，学会“十个指头弹钢琴”，才能处理好降碳与发展、降碳与安全的关系。衷心期待国家电网等电网企业能继续为社会、为未来交出出色的答卷。

《 人民日报 》（ 2021年04月28日 18 版）

(责编：郝江震、白宇)