本报记者 赵 鹏 曹文轩

近日，在海南海口市日月广场的免税店内，游客正在购物。

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随着国货创新能力增强、进口贸易便利化等效应逐步显现，境外消费回流呈增长态势。应从供给侧发力，推动打造一批优质自主品牌，促进国内产品供给结构升级，更好满足消费需求。

“十四五”规划纲要提出，深入实施扩大内需战略，增强消费对经济发展的基础性作用和投资对优化供给结构的关键性作用，建设消费和投资需求旺盛的强大国内市场。

在中共中央、国务院印发《海南自由贸易港建设总体方案》即将满一周年之际，5月7日至10日，由商务部与海南省人民政府主办的首届中国国际消费品博览会将在海南海口市举办，吸引国内和国外的消费精品展出，增加供给体系对国内需求的适配性。透过消博会这一窗口，能更好了解中国消费市场的巨大潜力和消费升级新趋势。

品质消费提速，境外消费回流

69个国家和地区的1193个国际品牌确认参展首届消博会

“两个月前去三亚购物已经花光了免税购物额度，听说购买消博会上的商品不占10万元离岛免税购物额度，我准备再敞开购物一回。”近日，北京的王女士今年第二次预订了前往海南的机票，“这次消博会我更关注婴儿用品和化妆品”。

近年来，随着国货创新能力增强、进口贸易便利化和进口商品税率优化举措效应逐步显现，境外消费回流持续呈现增长态势。

从消费市场看，对优质商品的需求不断增长。海关数据显示，2020年我国消费品进口额达1.57万亿元，同比增长8.2%，增速超过同期货物进口增速。今年一季度，我国跨境电商进口达1387亿元，增长15.1%。不断升级的国内市场正在吸引更多境外消费回流。

海南免税购物已成为一张“金名片”。去年7月1日起，海南正式实施离岛免税新政策，离岛旅客每年每人免税购物额度提升至10万元，并取消单件商品8000元的免税限额。免税新政策实施以来，海南免税商品日均销售额超过1.3亿元，同比增长2倍多，免税店总销售额达359亿元，同比增长265%。

据海口海关统计，今年一季度，该关监管离岛免税购物金额135.7亿元、件数1775万件、购物旅客178.6万人次，同比分别增长355.7%、327.7%和176.8%。今年春节期间，海南离岛免税店的销售额比2019年春节足足翻了一番。“买买买”，成为越来越多人去海南旅游的重要考量。海南省委书记沈晓明日前在国新办发布会上透露，2021年离岛免税销售额预计能够超过600亿元目标。

首届中国国际消费品博览会为质优、价宜的消费品进入中国搭建了新平台。截至目前，欧莱雅、人头马、资生堂、花王、强生、戴尔、施华洛世奇等69个国家和地区的1193个国际品牌确认参展首届消博会，参展面积6万平方米。

“我们很有信心在这次展会上吸引更多的消费者。”海南国健集团（高培）总裁伍苏国告诉记者。新西兰奶粉品牌高培自2008年进入中国市场以来，先后入驻三亚海棠湾国际免税城、海口免税店、博鳌免税店等，连续5年销量增长超过100%。特别是2020年离岛免税新政策落地后，高培旗下高培臻爱草饲奶粉深受青睐，已成为免税店最畅销的奶粉品牌之一。

提升供给水平，满足消费需求

首届消博会预计将有超过1万名采购商从全球汇聚海南

3月31日上午，国药集团旗下大健康产业有限公司在洋浦保税港区投资的全球大健康消费精品“跨境电商+零关税”新零售创新体验中心项目开业。这个项目从立项到建设再到开张，仅用了74天！明年5月，年产50万吨的功能型油脂产品加工厂将全面竣工。

我国人均GDP已突破1万美元，中国进入消费升级新阶段，对于高品质商品有很大需求。“海南自贸港建设以来，‘进口原料加工增值30%后可免关税’等含金量高的政策率先在洋浦试行，再加上部分进口原料和装备已启用‘自贸港原辅料免税清单’，可再免关税，在海南洋浦投资办厂，成本至少可节省20%以上。举办消博会，可以用好海南自贸港的政策，壮大国内优势产业，更好满足消费需求。”大健康产业有限公司总经理王耀其说。

“我们需要大量进口地中海优质橄榄。”王耀其说，以前，进口橄榄这类原材料关税税率比较高，他们只能在西班牙建厂，进行小规模生产。如今作为海南自贸港“样板间”的洋浦开发区，为企业解决了进口商品关税高这一难题，极大增强了企业的国际市场竞争力。

过去，“扫货”曾是不少国人出国旅行的“标配”，许多去国外的游客兜里往往都揣着亲朋好友的“代购清单”。近年来，国货品质不断提升，越来越多的国产品牌成为国人消费的“心头好”。

专家表示，吸引境外消费回流，需要从供给侧发力，推动打造一批优质自主品牌，促进国内产品供给结构升级，优化国内消费环境，进一步提高消费者对国货的信心和认可度。

据消博会组委会统计，此次展会预计将有超过1万名采购商从全球汇聚海南。31个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团以及厦门、大连两个计划单列市将组团参展，重点展示本地区的消费精品和老字号。

“消博会既为各国消费精品进入中国市场提供展示交易机会，也为中国各地和各国消费精品销往国际市场创造商机，为国内外一流企业同台竞技、交流互鉴提供平台，促进采购成交和国际合作，有助于推动消费市场供给侧改革，进一步增加优质供给，促进国内消费转型升级。”海南省委常委、常务副省长沈丹阳表示。

优化供给结构，培育优势产业

发挥大型展会综合效应，推进高水平对外开放，促进国内国际双循环

3月23日，博鳌乐城国际医疗旅游先行区内企业海南一龄医疗产业发展有限公司申报进口的首票“零关税”低温理疗箱在海口海关所属文昌海关通关放行，这标志着自用生产设备“零关税”政策在海南自贸港顺利落地实施。

“我们进口的这批商品，减免税款约83万元。”海南一龄医疗产业发展有限公司国际合作处处长石锐兴奋地说，“国人不出国门，就能同步用上国际先进设备。”

乐城先行区通过推动国际先进医疗资源与国内健康需求有效对接，加快吸引境外医疗消费回流。去年先行区接待医疗旅游人数8.39万人次，同比增长11.87%。

“消费是中国经济增长的主引擎，服务消费成为最具潜力的消费领域。”中国南海研究院海南自由贸易港研究中心主任于涛认为，首届消博会是一次契机，将加速优化供给结构，为经济增长注入新动力，促进高质量发展。

“以消费带动旅游，以旅游促进消费。消博会的举办可以让更多、更好、更高端的品牌集聚在一起，让‘游海南、买全球、卖全球’成为海南的一张新名片。”北京师范大学经济与工商管理学院国际经济与贸易系主任魏浩表示。

今年一季度，海南省服务业增加值同比增长25.5%，对整体经济增长的贡献作用达到78.9%。其中，住宿和餐饮业增加值同比增长42.5%，信息传输、软件和信息技术服务业增加值同比增长18.9%。

“中国消费者对于美好生活的向往、对于高质量健康消费的需求是非常强烈的。在这样的大趋势下，强生公司非常有信心在中国得到高质量发展。”强生消费品中国区总裁汪轶说。

“举行消博会这样的展会，使之成为国际交流合作的平台、对外开放的窗口，能发挥大型展会综合效应，推进高水平对外开放，培育优势产业，畅通国内大循环，促进国内国际双循环，助力构建新发展格局。”商务部相关负责人说。

《 人民日报 》（ 2021年04月28日 19 版）

(责编：郝江震、白宇)