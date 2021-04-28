本报电 记者从全国供销合作总社获悉：目前供销社系统有县及县以下再生资源回收网点5.8万个、分拣中心1515个、回收利用基地（园区）210个，培育出一批国家级和区域级再生资源回收利用行业龙头企业，在改善农村人居环境、建设美丽乡村中发挥了积极作用。

近年来，全国各地供销合作社充分利用遍布城乡的基层服务经营网点，将再生资源回收利用网络延伸到农村，大力推进农村人居环境整治，不断完善县、乡、村垃圾回收利用体系，推动再生资源回收利用网络与环卫清运网络“两网融合”，取得了积极成效，形成了一批可复制推广的经验做法。目前，已有74个地市、334个县区供销合作社承担当地农村生活垃圾治理任务。山东商河县与中再生商河公司合作在全县开展农村环境服务，并签订了为期15年、价值7.16亿元的服务协议，委托中再生商河公司在全县开展农村环境服务，改善农村人居环境。

（齐志明）

《 人民日报 》（ 2021年04月28日 19 版）

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