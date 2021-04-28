本报记者 齐志明

近期，中国消费者协会对互联网上销售的部分品牌电动牙刷产品开展了比较试验。参加本次比较试验的25款电动牙刷样品均为成人充电式电动牙刷，购自主流电商平台，单价从60元到1000元不等，涉及国产及国外品牌共计20个。

通过本次比较试验结果可以看出，电动牙刷在清洁效果、噪声、充电放电时间等方面有较大差异。中国消费者协会提醒广大消费者，在选购电动牙刷时应注意标签、类型、震感、功能、电池等重点信息。

电动牙刷的清洁性能是消费者选购时关注的重点。本次比较试验将蔬菜泥涂抹于牙齿模具上，再使用电动牙刷进行清洁，然后对牙模上每颗牙齿残留的菜渍面积进行打分。25款样品中，16款样品的清洁效果相对较好。

噪声也是衡量电动牙刷品质的一个重要方面，噪声过大是一些消费者不接受电动牙刷的原因。中消协对25款电动牙刷样品工作最大噪声进行了测试，测试结果存在较大差异。其中4款产品噪声大于50分贝，再加上高频振动，让使用者感觉噪声较大；14款产品的噪声小于40分贝，使用者比较愿意接受。

电动牙刷电池的放电时间与电池容量、电动机功耗、电路板功耗等因素有关，放电时间越长，说明充满的电池工作时间越长，越耐用。比较试验发现，5款样品的放电时间大于8小时，7款样品放电时间在3至8小时之间。测得最长放电时间为21.7个小时，最短放电时间为0.7个小时，相差悬殊。

中消协专家建议，消费者选购时尽量通过正规渠道购买标签信息完整的电动牙刷，不要购买无产品名称信息、无品牌型号、无警告说明的产品。购买时要关注哪些方面呢？

挑类型。使用者应根据年龄、牙齿状况等，选择合适的电动牙刷。儿童应选择儿童电动牙刷。如果使用者牙齿较为敏感，可选用刷毛较软的刷头，减少对牙齿及牙龈的损伤。

试震感。在选购时，关注电动牙刷的振动频率，一般振动频率越大的产品清洁效果越好，但其噪声及在手中的震感也会比较强烈。在实体店购买电动牙刷时，可手握电动牙刷开至最大挡位，实际感受工作噪声和震感是否能接受。对于一些患有牙龈炎、牙周炎的患者，尽量不要使用振动频率过高的工作模式或产品。

选电池。选购时要注意产品电池容量、充电时间等信息。根据使用条件、使用频率选择合适的产品。如在卫生间不宜放置充电设备，需将电动牙刷放在其他位置充电的，或牙刷使用频率较高的，可选用充电时间短或放电时间长的产品。

《 人民日报 》（ 2021年04月28日 19 版）

(责编：郝江震、白宇)