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国家自然资源督察机构约谈20个土地问题突出地区

2021年04月28日08:20 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京4月27日电  （记者常钦）记者从自然资源部获悉：近期，各派驻地方的国家自然资源督察局约谈了2020年土地例行督察发现土地违法违规问题突出的河北省秦皇岛市等19个地市人民政府和甘肃省兰州新区管委会，提出严肃批评，明确整改要求，督促加大整改查处力度，遏制违法违规问题，严防死守耕地红线。

　　2020年，国家自然资源督察机构对31个省（区、市）及新疆生产建设兵团2019年度耕地保护情况开展了土地例行督察。重点督察农村乱占耕地建房、挖田造湖、“大棚房”等打着各种旗号破坏占用耕地的行为以及耕地占补平衡等方面存在的问题。此次约谈的20个地区中有的问题比较突出：新增违法违规用地总量大、农村乱占耕地建房问题、违法违规占用耕地挖湖造景、补充耕地不合规、落实督察意见整改不力等。

　　约谈会要求被约谈地区落实耕地保护主体责任，坚决遏制问题增量，依法依规推进存量问题整改，实事求是、分类处置，避免“简单化”“一刀切”。同时举一反三，完善相关制度政策，健全耕地保护和自然资源管理长效机制。省级层面抓好地市整改工作的督促指导。被约谈地区负责同志表示，深刻汲取教训，坚决立行立改，全面整改落实到位。以问题为导向、以整改为契机，推进耕地保护和执法监管长效机制的健全完善。

　　据了解，国家自然资源督察机构将持续加大督察力度，采取更严格的管理和技术手段，加强土地特别是耕地保护督察工作。对被约谈地区开展督导核查，对整改查处不力、进展缓慢的严肃督促纠正，并按照自然资源督察执法与纪检监察贯通机制要求移交移送，多措并举严起来，推动最严格的耕地保护制度的落实。

　　《 人民日报 》（ 2021年04月28日 07 版）

(责编：李源、初梓瑞)

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