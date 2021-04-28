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坚持精准的科学方法、落实精准的工作要求

精准扶贫是打赢脱贫攻坚战的制胜法宝（专题深思）

肖卜文
2021年04月28日08:20 | 来源：人民网－人民日报
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　　我国脱贫攻坚战取得全面胜利，创造了彪炳史册的人间奇迹。这样的人间奇迹写在广袤的中国大地上，湖南湘西州花垣县十八洞村脱贫摘帽就是一个生动例子。我们之所以能创造这样的人间奇迹，离不开精准扶贫这一制胜法宝。习近平总书记指出：“事实充分证明，精准扶贫是打赢脱贫攻坚战的制胜法宝，开发式扶贫方针是中国特色减贫道路的鲜明特征。只要我们坚持精准的科学方法、落实精准的工作要求，坚持用发展的办法解决发展不平衡不充分问题，就一定能够为经济社会发展和民生改善提供科学路径和持久动力！”

　　脱贫攻坚，贵在精准，重在精准，成败之举在于精准。2013年11月，习近平总书记在十八洞村考察时指出：“发展是甩掉贫困帽子的总办法，贫困地区要从实际出发，因地制宜，把种什么、养什么、从哪里增收想明白，帮助乡亲们寻找脱贫致富的好路子。”就是在十八洞村，习近平总书记提出了精准扶贫方略。从那时起，十八洞村因地、因户、因人、因事、因时制宜，把利用外力与激发内力、加固底板与锻造长板、个人致富与集体致富、传统文化与现代文明、党组织的政治功能与服务功能结合起来，走上了脱贫致富的快车道。精准扶贫的提出，不仅为十八洞村摆脱贫困指明了方向，更为全国脱贫攻坚提供了科学理念、有效路径。

　　在十八洞村首倡精准扶贫后，习近平总书记不断对精准扶贫、精准脱贫作出重要论述和指示，深刻回答了反贫困的一系列重大问题，推动形成了中国特色反贫困理论，为世界反贫困作出了重大贡献。十八洞村这个曾经的深度贫困村，只用3年多时间就实现了脱贫摘帽。

　　与贫困作斗争，既是物质的角力，也是精神的对垒。精准扶贫能成为打赢脱贫攻坚战的制胜法宝，离不开脱贫攻坚精神。习近平总书记指出：“脱贫致富贵在立志，只要有志气、有信心，就没有迈不过去的坎。”在习近平总书记的勉励下，十八洞村的村民敢闯敢拼、精准精细、自立自强、创新创造、互帮互助，这种精气神正是十八洞村成功脱贫的动力源泉。在脱贫攻坚伟大斗争中锻造形成的脱贫攻坚精神，为我们阔步前行在乡村振兴的大道上提供了强大精神动力。

　　脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。脱贫之后，要接续推进乡村振兴，加快推进农业农村现代化。包括十八洞村在内的脱贫地区，在精准扶贫过程中夯实了基础、积累了经验、振奋了精神，要乘势而上、再接再厉、接续奋斗，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作。坚持精准的科学方法、落实精准的工作要求，坚持用发展的办法解决发展不平衡不充分问题，让广大人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

　　（作者单位：湖南中医药大学马克思主义学院）

　　《 人民日报 》（ 2021年04月28日 09 版）

(责编：李源、初梓瑞)

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