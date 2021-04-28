本报记者 侯琳良 李 蕊

嘉祥县实施封山禁采后绿意盎然的山体。

嘉祥县委宣传部供图

远眺嘉祥县南部山区。

嘉祥县委宣传部供图

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山东济宁嘉祥县是个石雕产业之乡，石材开采一度成为全县支柱产业。但同时，由于乱采滥伐，山体破坏严重。

名字取自“嘉美祥瑞”之意的嘉祥县，何以“嘉美”？10多年来，从矿山乱采滥伐到按下停止键，从抓封山禁采到生态立县，嘉祥县探索出一条山区绿色发展之路。

从山下远望，被劈开的山体裸露着黄白色；在山上近看，树木成行、郁郁葱葱——山东省济宁市嘉祥县纸坊镇的钻石山呈现的这两种景象，对比鲜明。

当地人说，那些断崖仿佛累累伤痕，记录着嘉祥过度开采矿山的昨天；现在山上的浓浓绿意，恰恰代表着嘉祥县转型发展的今天。

划定封山育林范围，拆除石灰窑

黄泛冲积平原边缘，嘉祥县境内，有大小山头126座，探明石灰岩储量90亿吨，是全国石灰岩资源最为富集的地区之一。从上世纪80年代开始，受经济利益驱动，人们一窝蜂地开山采矿，建起大量石灰窑。

夏纪军是嘉祥县纸坊镇夏庵村村民。2005年，他办理了采石证，买了一台石子机，找来60多个工人，一天能生产4000吨石子，并源源不断地销往省外一些地区。“市场行情好的时候，能卖到28元一吨。”夏纪军说。

一份影像资料还原了当年的景象：石灰窑尘土飞扬，加工厂星罗棋布。

“被子一晒全是灰”“不包头巾、不戴口罩不出门”“能见度不超过100米”，说起那些年的情景，附近的居民们直摇头。

2010年3月，嘉祥县召开十万干部群众誓师大会，封山禁采全面开展：划定封山育林范围，拆除石灰窑，关闭所有锯石机、碎石机……

封山禁采，不能让百姓断了收入来源。嘉祥县注重“堵疏结合”，建立帮扶制度，让矿主、矿工们走下大山，谋求其他出路。

经过几年的努力，封山禁采取得阶段性胜利，但盗采时有发生。2013年，全县开展集中行动，多部门联合执法，上山巡查、上路稽查、倒查石材来源，打击回采行为。

嘉祥县境内的大山渐渐归于平静。据统计，截至2015年，嘉祥县累计封山65座，关停石灰窑97座，封停锯石机5000多部，下山业户2.1万余户。

“按下停止键只是第一步，闯出新路才是关键。”嘉祥县委书记周生宏说。

修复破损山体，一锨一镐播撒绿意

长期无序粗放式地开采，导致嘉祥县域内近2/3的山体被破坏，特别是南部山区65座山体破损严重。

遭到破坏的山头如何修复成青山？

嘉祥县下了这么几步棋：“谁破坏、谁治理”，支持开采户开发治理；“谁治理、谁受益”，鼓励联户承包复绿；引进有实力的公司综合施治。

夏纪军响应政府号召，重返钻石山，栽树复绿。“种树不易，光是回填，就拉了几十万立方米的土！”夏纪军指向山上的树林，“之前山上的杨树所剩无几，如今已经种了两万棵。”

嘉祥县制定地质环境治理方案，出台矿山复绿奖补政策，落实捆绑式包山头责任制，发动广大干部群众实施“十万干群上山培土育林工程”，全方位、多角度进行绿化。

纸坊镇先后投入荒山治理资金3亿多元，引入社会资本1亿多元，与农民专业合作社合作，先后治理修复破损山体8820余亩、复垦耕地500多亩。

10多年来，当地人一锨一镐播撒绿意，仅嘉祥县南部山区就封山育林4.6万多亩，植树造林1000多万株。

“把生态短板转化为发展优势，全县发展思路要从封山禁采向绿色发展转变。”周生宏说。

矿山种上经济林，打造网红打卡地；拉通交通路，串起各景点；组建文化旅游公司，推动旅游业发展。2016年起，嘉祥县办起了杏花节，每年迎来十几万游客。

截至目前，嘉祥县武氏祠景区、曾子文化旅游区等近20个重点文化旅游项目相继开工建设，青山景区等文旅项目已初具规模。

靠着绿色发展，百姓的腰包鼓起来了。封山后，下山业户达6000余户，顺利转移就业5.3万人，农民人均收入明显增加。

加速产业转型升级，走高质量发展之路

“矿山治理前，我们曾试图引进一家电子厂。可人家来参观后，只提出一点：‘粉尘太重，运营成本高，不适合在嘉祥落户。’”周生宏说。

经过10多年的治理，情况大大转变。“绿水青山就是金山银山”的理念在嘉祥生根。过去，主动招商，却招不进来；而今，一批绿色企业主动来落户。

“不能捡到篮子里的都是菜，落户门槛要越来越高！”嘉祥县经开区管委会副主任荆培峰介绍，作为全县经济发展主战场，经开区实行严格准入政策，实施“四级联审”制度，从园区自我把关，到专家出具意见，再到县直部门联审，最后市级评审打分。

经过层层联审，对负面清单类、不符合产业政策类、达不到环保要求类的项目，一律说不。

前不久，一家生产固体酸的企业找上门。尽管这家企业有着较高的投入产出比，但经过层层联审，环保并不达标，经开区果断将其拒之门外。

发展经济不能以牺牲环境为代价，绿色发展越来越成为嘉祥企业的自觉。

工业污水竟能“产”出洗衣粉？在当地一家企业，董事长屈莉铭拿起展示瓶，在眼前轻轻晃了晃：“里面的白色粉末，便是元明粉，是我们从污水中提取而来。可别小瞧它，这是生产洗衣粉的重要原材料。”

“我们一天提取约80吨元明粉，直接供给园区内做洗衣粉的厂家。价格实惠，还帮他们省了一笔成本。”据屈莉铭介绍，公司投资近3亿元，用于建设资源化利用项目，处理生产过程中产生的含盐尾水、废酸，同时，产出硫酸钠等副产品，加工后实现商品化。

像这样的企业，在嘉祥县经开区并非个例。理念引领，促进全县经济高质量发展。2020年，嘉祥县全力转方式调结构，加速产业转型升级，新增规上工业企业12家、总数达到148家。

让天更蓝、水更清、山更绿、产业更旺，走高质量发展之路，正是嘉祥所追求的明天。

《 人民日报 》（ 2021年04月28日 14 版）

(责编：李源、初梓瑞)