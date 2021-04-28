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多部门联合部署海洋伏季休渔专项执法行动将开展

2021年04月28日08:21 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京4月27日电  （记者刘博通）日前，中国海警局、农业农村部和公安部联合印发“亮剑2021”海洋伏季休渔专项执法行动方案，部署各级海警机构、地方渔政执法机构和公安机关于5月1日至9月16日加强伏季休渔执法监管，全面维护伏季休渔秩序，保护海洋渔业资源。

　　5月1日起，我国渤海、黄海、东海和北纬12度以北南海将全面进入海洋伏季休渔期。海洋伏季休渔是我国加强海洋渔业资源保护、促进海洋生态文明建设的一项重要举措。此次行动将继续坚决落实伏休管理制度，紧盯在港渔船监管、重点区域管控、“三无”渔船清理、涉外渔业整治等重难点环节，坚持源头预防和打击整治相结合，综合运用依港管船、港内巡查、海上巡航和科技监控等手段，加强在港渔船管理，强化渔船民宣传教育，加大海上常态巡逻检查力度，适时集中组织专项行动，全面排查消除海上安全隐患。

　　据了解，中国海警局将与相关部门密切合作，强化联勤联动，建立完善信息通报、情报共享、形势会商和执法协作等机制，深入开展信息线索摸排，加大各类案件侦办力度，严厉打击涉渔违法犯罪活动，形成严打高压态势。广大群众可通过95110海上报警电话、（010）59191110渔政执法举报受理平台和110报警电话等渠道及时提供有关信息线索。

　　《 人民日报 》（ 2021年04月28日 14 版）

(责编：李源、初梓瑞)

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