本报海口4月27日电 （记者曹文轩）记者日前从海南省林业局获悉：“十三五”时期，海南持续加大红树林资源保护修复力度，开展湿地保护专项行动，全面恢复提升红树林湿地生态功能。5年间，全省共退塘还湿4.4万亩，其中新造红树林1.2万亩。此外，海南进一步完善湿地保护政策和管理标准体系，推动湿地管理进入标准化、科学化的轨道。5年间建立了12个湿地公园，其中国家级湿地公园7个、省级湿地公园5个。

“十三五”时期，海南加大对湿地保护和修复力度，出台《海南省湿地保护条例》，立法保护湿地，避免湿地遭到过多人为干扰破坏。此外，海南还印发了《海南省湿地保护修复制度实施方案》《海南省加强红树林保护修复实施方案》等一系列文件，理顺湿地保护管理体制机制，加大保护修复力度，维护湿地生态功能和生物多样性，促进湿地资源可持续利用。

海南野生动植物保护管理局相关负责人表示，海南将继续加强红树林和湿地保护修复，建立红树林动态数据库及监测体系，利用大数据分析做好红树林湿地的日常保护与管理工作。“十四五”时期，海南计划完成新增红树林面积2.6万亩，修复退化红树林湿地4.8万亩。

《 人民日报 》（ 2021年04月28日 14 版）

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