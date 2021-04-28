人民网北京4月28日电 （记者王震）财政部27日发布统计数据显示，一季度全国国有及国有控股企业经济运行呈现较好态势，主要经济指标保持较高增速，其中，国有企业利润总额9614.5亿元，同比增长1.9倍，两年平均增长8.3%。

数据显示，1-3月，国有企业营业总收入163719.1亿元，同比增长33.3%，两年平均增长8.2%（以2019年相应同期数为基数，采用几何平均的方法计算）。其中中央企业93924.1亿元，同比增长27.3%，两年平均增长6.8%；地方国有企业69795.0亿元，同比增长42.3%，两年平均增长10.1%。1-3月，国有企业利润总额9614.5亿元，同比增长1.9倍，两年平均增长8.3%。其中中央企业6965.7亿元，同比增长1.3倍，两年平均增长9.5%；地方国有企业2648.8亿元，同比增长6.3倍，两年平均增长5.4%。

应交税费方面，1-3月，国有企业应交税费13452.6亿元，同比增长24.6%。其中中央企业9767.2亿元，同比增长21.5%；地方国有企业3685.4亿元，同比增长33.7%。资产负债率方面，3月末，国有企业资产负债率64.3%，与去年同期持平。中央企业66.9%，同比减少0.5个百分点；地方国有企业62.7%，同比上升0.4个百分点。

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