女科技工作者代表共同宣读《科技创新建新功 巾帼奋斗新征程》倡议书。人民网记者 于凯摄

人民网北京4月28日电 （记者李楠桦）4月25日上午，由全国妇联、科技部、国务院国资委、全国总工会、中国科协、中国科学院、中国工程院7部门共同发起的“科技创新巾帼行动”在京启动，旨在贯彻落实党中央科技创新重大战略部署，团结引领广大女科技工作者为科技自立自强、建设科技强国发挥“半边天”作用，在全面建设社会主义现代化国家新征程上贡献巾帼力量。

活动现场，与会女科技工作者代表宣读了《科技创新建新功 巾帼奋斗新征程》倡议书。

倡议书强调，筑牢理想信念，肩负起时代使命。自觉把个人理想融入国家发展伟业，潜心科研攻关、勇于追梦逐梦，做伟大事业的建设者、文明风尚的倡导者、敢于追梦的奋斗者。

倡议书还强调，坚持“四个面向”，弘扬科学家精神。秉持国家利益和人民利益至上，发扬“爱国、创新、求实、奉献、协同、育人”的科学家精神，面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，把论文写在祖国大地上，把科技成果应用在实现现代化的伟大事业中。

倡议书提出，立足本职岗位，争做创新排头兵。坚定创新自信，提高创新能力，激发创新热情，释放创造活力，在打好关键核心技术攻坚战上勇攀高峰，在加速科技成果转化上主动作为，在普及科学知识上发挥所长，在实现高质量发展中贡献力量。

倡议书由中国航天科技集团有限公司一院战术武器事业部某型号总体技术负责人、全国巾帼建功标兵师娇，中国航天科技集团有限公司一院总体设计部副主任设计师、全国三八红旗手徐倩，中国航天科技集团有限公司五院529厂电子装联中心副主任、全国三八红旗集体代表张彬彬等共同宣读。

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