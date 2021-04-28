人民网北京4月28日电 （记者杜燕飞）目前，随着云计算、大数据、物联网、人工智能、5G等新一代信息通信技术的发展，数字化转型成为企业发展的重要趋势，数字经济在国民经济中的地位也愈来愈重要。

今年的《政府工作报告》指出，加快数字化发展，打造数字经济新优势，协同推进数字产业化和产业数字化转型，加快数字社会建设步伐，提高数字政府建设水平，营造良好数字生态，建设数字中国。

日前，中国信通院发布的《中国数字经济发展白皮书》显示，2020年我国数字经济规模达到39.2万亿元，2002年至2020年我国数字经济占GDP比重由10.0%提升至38.6%；地方上，已有广东、江苏、山东、浙江、上海等13个省市数字经济规模超过1万亿元，北京、上海数字经济GDP占比已超过50%。

作为国民经济的重要骨干和中坚力量，国有企业尤其是中央企业正加速推进数字化转型。目前，近60家央企专门设立了数字产业公司，5G通信网络、大数据中心等新型基础设施建设明显提速。

中国政策科学研究会经济政策委员会副主任徐洪才对人民网记者表示，国有企业涉及不同类型的产业，其数字化转型不单纯只是数字化技术的改造，而是一个系统化工程。在数字化转型过程中，国有企业由于涉足的不同行业差异较大，要根据自身行业特点，寻找适合业务需求的数字化转型方案。

“近年来，国资委大力推动国有企业加快数字化转型，指导推动中央企业积极发展数字经济，在核心电子元器件、高端芯片、核心工业软件等领域取得系列重大技术突破，为我国加快数字化发展、建设数字中国作出了重要贡献。”国资委党委书记、主任郝鹏在第四届数字中国建设峰会上说。

郝鹏表示，国资委将进一步指导推动中央企业加快数字化建设步伐，以生产经营数字化提升供给质量，以企业管理智能化提高运营效率，推动数字技术与实体经济深度融合，着力打造具有强大活力创造力的市场主体；加快发展数字产业，加大战略性新兴产业布局力度，聚焦云计算、大数据、工业互联网等重点领域，加快培育具有重大引领带动作用的骨干龙头企业，促进形成各类所有制企业、大中小企业协调发展的数字产业生态，着力促进现代经济体系建设；加快推进数字服务，加大5G网络、工业互联网等新型基础设施建设力度，推进数字技术应用，助力公共卫生、教育、交通、文旅、金融和生活服务等领域数字化智能化升级，在数字中国建设中更好发挥国有经济战略支撑作用。

国资委党委委员、副主任翁杰明表示，要从国资国企发展全局出发，更加坚定、更加全面、更加深入地推进国有企业数字化转型，坚持整体推进，实施专项行动计划，加快开创数字化转型新局面，坚持重点突破，打造试点示范标杆，积极探索数字化转型新路径，坚持生态赋能，共建协同创新平台，充分释放数字化转型新动能。

“目前我国数字化转型对经济发展的带动作用还有很大的提升空间，数字化转型在制度、管理、技术、人才等多方面面临挑战。”中国科学院院士梅宏表示。

梅宏建议，打造适应于信息化新需求的数字化人才培养体系，规划引导，整体系统、协调推进信息化建设，在国家、行业和企业层面开展多层级、多方位、多途径的试点示范工程，为大规模数字化转型提供样板。

业内人士认为，在推动国有企业数字化转型中，要发挥重点行业企业数字化转型示范作用，选出一批数字化转型试点企业，解决一批“卡脖子”的关键核心技术，实现关键核心技术自主可控。

“下一步，要聚焦国家重大战略需求和产业发展瓶颈，集合精锐力量，攻克核心电子元器件、高端芯片、核心工业软件等关键核心技术，打造原创技术策源地，加快科技自立自强。”翁杰明表示，要聚焦智能制造、绿色制造，推动工业互联网创新发展，加快制造业生产方式和企业形态根本性变革，打造一批数字化转型标杆企业，聚焦智慧能源、智能交通和智能建造等领域，培育一批数字技术应用场景。

(责编：王仁宏、高雷)