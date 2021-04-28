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“一季报”批量出炉 多地密集谋划加力稳经济

班娟娟
2021年04月28日10:20 | 来源：经济参考报
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原标题：“一季报”批量出炉 多地密集谋划加力稳经济

　　继全国经济一季度“成绩单”亮相后，各地经济“一季报”近日也相继出炉。《经济参考报》记者梳理发现，已有29个省区市发布相关数据，地区生产总值均实现两位数同比增长，各地经济普遍实现良好开局，主要指标明显回升，经济高质量发展趋势向好。

　　记者注意到，为巩固经济向好势头，加快锻长补短，不少地方还在密集召开二季度工作会议、省（市）委常委会等，在研判经济形势的基础上，加紧谋划部署更大力度稳经济举措。从这些会议释放的信号看，除了加快推进重大项目投资，谋划更多促消费政策外，精准落实助企纾困政策，推动中小企业发展也成为重要发力点。

　　一季度经济普遍“开门红”

　　从已发布数据的省份来看，各地第一季度经济普遍迎来“开门红”，工业、投资、消费、出口等主要指标明显回升。

　　从地区经济增速看，湖北、湖南、浙江、江苏、安徽、广东、江西、重庆等8省市分别以58.3%、19.8%、19.5%、19.2%、18.7%、18.6%、18.4%、18.4%的增速跑赢全国。从经济总量看，广东、江苏、山东、浙江、河南、四川、福建、湖南等8省份GDP破万亿。其中广东、江苏、山东分别以27111.96亿元、25978.38亿元、18055.5亿元位居前三。

　　“地方经济恢复稳中加固、稳中向好，特别是呈现出东部沿海率先复苏的区域特点，这是疫情防控后外资外贸形势好转和消费回升带来的。”中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东对《经济参考报》记者表示。

　　各地经济高质量发展的趋势也在延续。比如，在山西，制造业特别是高技术制造业投资引领增长。一季度，全省固定资产投资中，制造业投资同比增长73.9%，其中高技术制造业投资增长48.6%，大幅高于全省投资。在贵州，升级类商品消费恢复强劲，在限上企业（单位）商品零售中，汽车类增长51.2%，金银珠宝类增长87.0%，家具类增长106.5%，体育、娱乐用品类增长109.1%。

　　多地密集谋划加力稳经济

　　值得关注的是，不少地方近日密集召开二季度工作会议、省（市）委常委会等，在研判经济运行形势的基础上，研究部署下阶段经济工作。

　　比如，日前北京市委常委会召开会议指出，要立足首季看全年，加强经济运行调度，更加注重质量和效益，集中精力抓好当前各项工作，保持经济运行在合理区间，努力实现全年经济社会发展主要目标任务。

　　上海市政府召开二季度工作会议时表示，要全力抓好重大项目，加快五个新城建设，大力推进重大工程建设，扎实做好招商引资工作。要全力落实重大公共政策，编制一批重要行动计划，制定出台一批“十四五”市级规划，精准落实一批助企纾困政策。

　　从相关会议释放的信号看，加快推进重大项目投资，谋划更大力度促消费，进一步稳企业促发展，精准纾困中小企业成为重要发力点。

　　比如，扩大有效投资方面，浙江提出，要坚持项目为王，抓好外资重大项目招引，通过发挥重大项目增量的牵引带动作用，调整产业结构、优化经济结构。

　　激发消费潜力方面，广东表示要加大力度提振消费，全面促进消费升级，规范平台经济秩序，推动线上消费高质量发展，增强经济增长内生动力。

　　在稳企业促发展方面，江苏提出，要密切关注、准确研判经济形势，精准施策、精准发力，及时帮助困难行业、困难企业、困难群体排忧解难，持续巩固经济恢复性增长态势。

　　锻长补短 巩固向好势头

　　业内指出，当前经济恢复基础尚不牢固、不平衡，需要加快锻长补短，巩固经济向好势头。

　　中国银行研究院研究员范若滢对《经济参考报》记者表示，从下一步政策主要发力点看，一是推动消费加快恢复，大力促进消费升级，培育新型消费，推动线上线下消费融合发展；二是切实提高投资质效，继续加大对“两新一重”领域以及社会民生、公共服务等短板领域的支持；三是促进产业优化升级，加大对科技型企业的政策支持力度，加强金融支持实体能力，多措并举改善企业经营环境。

　　在光大证券董事总经理、首席宏观经济学家高瑞东看来，新兴产业应得到地方政府重点支持。一方面，随着经济发展层次的递进优化，新兴产业在我国经济中的比重日渐提升，同时也是经济增长的重要引擎。但新兴产业的发展离不开基础设施的配套，特别是新兴产业对交通、网络及数据处理的依赖性逐渐增强。

　　精准施策、助力中小企业纾困发展也不容忽视。“当前经济复苏的基础还不牢固，投资特别是民间投资增速尚未恢复到位，中小微企业经营压力较大，因此各地仍要采取积极措施应对不确定性，精准纾困中小企业。”刘向东指出，进一步稳固经济的着力点在于保证市场的逐步恢复，为中小微企业提供更多的支持，使其利用市场恢复提升经营能力，增强盈利能力，有效渡过难关。

(责编：王震、吕骞)

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