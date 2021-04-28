罗逸姝

原标题：两家第三方基金销售巨头 去年营收创新高

4月26日晚间，恒生电子、东方财富披露2020年年报，其参股控股的蚂蚁基金、天天基金两大第三方基金销售巨头营收情况随之浮出水面。数据显示，蚂蚁基金2020年营收突破60亿元，净利润接近1亿元，同比大增156.56%；东方财富金融电子商务服务（主要为天天基金第三方销售业务）营业收入29.62亿元，同比大增139.74%。

2020年，公募基金市场迎来爆发式增长。同花顺数据显示，截至2020年年末，公募基金资产规模达到20.16万亿元，相比2019年的14.81万亿元增长36%。公募市场的爆发增长带来基金销售业务的增加，蚂蚁基金、天天基金等第三方销售平台业绩扩张显著。同花顺数据显示，截至目前，天天基金代销基金数量5969只，位居各机构排名第一，代销基金总规模达14.89万亿元；蚂蚁基金代销基金数量5471只，代销总规模为14.46万亿元。

作为第三方基金销售平台的两大巨头，蚂蚁基金、天天基金互联网基金销售业务2020年均实现较快增长。年报数据显示，蚂蚁基金2020年营业收入达到60.12亿元，相比2019年同期增长2.19倍，净利润为9874.83万元，同比大增156.56%；东方财富金融电子商务服务业务去年全年收入29.62亿元，同比增长139.74%。而年报披露的销售数据显示，天天基金2020年共实现基金销售额1.30万亿元，首次突破万亿大关，创出公司成立以来历史新高。

值得注意的是，部分第三方平台的基金销售业绩已经开始赶超部分头部商业银行。已披露银行年报数据显示，2020年工商银行代理销售基金6856亿元，招商银行代理非货币公募基金销售额6107.04亿元，遥遥领先同业。而东方财富年报数据显示，天天基金在2020年非货币型基金销售额为6990.72亿元，均高于上述两家银行在非货币基金领域的代销金额。

(责编：王震、吕骞)