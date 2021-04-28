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25家A股上市药企去年销售费用率超五成

张小洁
2021年04月28日10:22 | 来源：经济参考报
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原标题：25家A股上市药企去年销售费用率超五成

　　医药反腐持续升级背景下，药企销售费用备受关注。同花顺数据显示，截至4月27日记者发稿时，282家A股医药类上市公司披露了2020年年报，其中85家企业销售费用占营业总收入比重较上年有所增加。除未盈利企业外，25家药企销售费用率超过50%，三成以上企业销售费用率超过30%。

　　具体来看，除未盈利企业外，通化金马销售费用占营收比重最高，达77.06%，仟源医药、灵康药业、龙津药业、双成药业、大理药业销售费用率均超过60%，其中灵康药业、龙津药业、大理药业较上年有所下降，仟源医药从2019年的61.27%升至65.58%，双城药业从2019年的59.42%升至62.15%。此外，凯因科技、南新制药、康辰药业销售费用率也接近60%。

　　从金额看，上海医药、恒瑞医药、复星医药、华东医药、华润三九等五家企业2020年销售费用超过50亿元。上海医药是唯一销售费用过百亿的药企，去年销售费用为128.65亿元，较2019年的128.56亿元微增，其中，公司工业销售费用总额80.80亿元，占工业营业收入的比例为34.03%，较上年同期下降1.43个百分点。此外，恒瑞医药和华润三九去年销售费用占比超过35%，分别为35.34%和36.78%，较2019年的36.61%和44.55%有不同程度的下降。

　　记者梳理多家药企销售费用明细发现，市场费用依然占据“半壁江山”。如上海医药“市场推广及广告成本”为43.49亿元，占工业销售费用总额的53.83%；恒瑞医药销售费用中占比最高的项目是“学术推广、创新药专业化平台建设等市场费用”，共计55.84亿元，占销售费用总额的56.97%；复星医药“市场费用”为56.08亿元，占销售费用总额的66.26%；华润三九去年“市场推广费”为35.78亿元，占销售费用总额的71.35%。一些企业的市场费用占比甚至占到八成以上，如仟源医药“市场推广费用”为4.45亿元，占5.56亿元销售费用总额的80.03%；灵康药业“市场营销服务费”达6.08亿元，占公司当年6.25亿元销售费用总额的97.43%。

　　药企销售费用问题也引起交易所关注。4月20日，上交所向哈药股份发出问询函。针对该公司年报所披露的，公司本期销售费用10.75亿元，同比增长24.83%，主要因下属子公司对销售费用和管理费用的归集口径进行调整，同期营业收入下降8.76%等情况，上交所要求哈药股份补充披露费用归集调整的原因及影响金额，说明销售费用与营业收入变动不匹配的原因，说明销售人员减少但相应工资及附加金额增长的原因，并结合广告宣传费、办公差旅费和业务招待费的具体内容，说明疫情期间费用大幅增长的原因。

(责编：王震、吕骞)

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