韦夏怡 张小洁

原标题：40股年内披星戴帽 A股业绩为王效应增强

距离退市新规落地后首个年报季收官还有最后三天，一批退市风险股迎来关键期。4月28日起，天山生物、西域旅游、云南城投等12只个股正式“披星戴帽”，股票简称冠以“ST”或“*ST”字样。同花顺数据显示，截至发稿时，年内已有40只个股被实施退市风险警示或其他风险警示。业内人士指出，新证券法、刑法修正案（十一）和新退市制度等实施，促使投资者风险意识持续增强，资本向优质企业聚集，A股“业绩为王”效应不断增强，新的市场生态正在加速形成。

12股今日起“披星戴帽”

28日起，ST金刚、华谊嘉信、云南城投、宝德股份、ST乐凯、米奥会展、西域旅游、ST南化、香梨股份、德新交运10只个股被实施退市风险警示，天山生物、大有能源被实施其他风险警示。

从被实施退市风险警示的适用情形看，宝德股份、ST乐凯、米奥会展、西域旅游、ST南化、香梨股份、德新交运等公司因触发“最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元”情形。如西域旅游4月26日晚间公告称，2020年度公司实现营业收入5118.7万元，同比下降78.76%；归属于上市公司股东净亏损4325.7万元，由盈转亏，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净亏损4684.7万元，触及退市风险警示情形。

备受市场关注的ST金刚则在经历了被立案调查和被实施其他风险警示之后，又因年报被出具无法表示意见的审计报告而被实施退市风险警示。财报显示，ST金刚2020年实现营业收入4.78亿元，同比下降49.93%；净利润亏损12.36亿元，较上年同期亏损金额下降76.21%。值得注意的是，ST金刚在2019年公司业绩暴雷后财务压力凸显，2020年被证监会立案调查。

此外，还有一批个股正面临“披星戴帽”风险。将于4月29日披露年报的大唐电信此前预告了12.5亿元至15亿元的巨亏，如果年报披露净资产为负的话，将被实施退市风险警示。据《经济参考报》记者不完全统计，综合尚未披露年报、披露了业绩快报的公司业绩情况，仍有30多家公司2020年营业收入可能小于1亿元，存在被警示的风险。

从股价表现上看，被实施退市风险警示后，相关公司股价显著承压。近期被实施退市风险警示的ST三五和ST安控在复牌当日股价均遭遇20%幅度的跌停。截至27日收盘，ST三五当天下跌8.82%，ST安控下跌6.74%。

新退市制度威慑力渐显

去年12月31日，沪深交易所退市新规正式落地。机构和业内专家认为，新退市制度正在重塑资本市场投资生态，市场将进一步加快优胜劣汰，资源也将更集中于优质企业，A股“业绩为王”效应进一步增强。

据了解，退市新规将退市指标分为交易类、财务类、规范类和重大违法类四大类，完善了退市指标，提高指标针对性。包括将原“面值退市”的交易类指标修改为“1元退市”，同时新增“连续20个交易日收盘总市值均低于人民币3亿元”的市值指标；财务类退市指标优化了净利润及营业收入组合指标，增加交叉适用和新增财务造假退市等。全面优化指标体系的同时，退市新规强调严格退市执行、提高退市效率。

有机构指出，退市新规的实施将发挥市场化退市功能，助力A股实现“良币驱逐劣币”，在全面推进注册制的背景下，A股资产质量有望进一步提高。

武汉科技大学金融证券研究所所长董登新对《经济参考报》记者表示，新退市制度落地，简化了退市程序，缩短了退市周期，更重要的是新证券法和刑法修正案（十一）的实施，增加了财务造假的成本和风险，产生了巨大的威慑效果，促使上市公司财务报告的质量提高。“财务造假被法律的威慑力‘封杀’后，整个上市公司信息披露质量会大幅提升，投资者能够获得更真实的公司信息，其投资决策和个股选择有了更准确的依据。”

“新退市制度本身的威慑力不亚于新证券法和刑法修正案，尤其是1元退市标准大放光彩，发挥了重大的作用，重塑人们对退市制度的印象，极大地提高了退市制度的威慑性和市场地位。”董登新认为，从新证券法和刑法修正案到新退市制度，一个全新的市场生态正在重塑，会让投资者增强风险意识，远离垃圾股，崇尚价值投资和长期投资。

4月28日起被实施退市风险警示个股

数据来源：同花顺

证券代码前简称后简称适用情形300064.SZST金刚*ST金刚 最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告300071.SZ华谊嘉信*ST嘉信 最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值或者被追溯重述后为负值600239.SH云南城投*ST云城300023.SZ宝德股份*ST宝德 最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元300446.SZST乐凯*ST乐材300795.SZ米奥会展*ST米奥300859.SZ西域旅游*ST西域600301.SHST南化*ST南化600506.SH香梨股份*ST香梨603032.SH德新交运*ST德新

(责编：王震、吕骞)