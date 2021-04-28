苹果隐私新规 在德招致反垄断投诉
2021年04月28日10:23 | 来源：经济参考报
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原标题：苹果隐私新规 在德招致反垄断投诉
据外媒报道，由于美国科技公司苹果最新的隐私条款变更可能对广告商的营收造成巨大影响，德国数个行业组织26日对其提起反垄断方面的投诉。
4月27日，苹果新移动操作系统iOS14.5正式发布，预计很快将可以下载应用。这也意味着包括应用追踪透明度条款在内的最新隐私条款将得到执行。根据这一条款，只有在得到用户同意之后，用户在互联网上的数字行为才能被应用和被网站所追踪。
有分析指出，预计不少用户将不会同意自己的网络数据被追踪。追踪用户网络行为是帮助广告商实现精准广告投放的重要途径，这意味着网络广告的营收可能会大幅下滑。
据德新社报道，这项针对苹果的反垄断投诉由8个行业组织共同发起，代表企业包括德国媒体巨头阿克塞尔·斯普林格。这些行业组织批评称，苹果明显将其他竞争对手排除在其生态系统之外，令这些竞争对手不能处理相关商业数据；与此同时，苹果却将自己排除在相关条款的约束之外，得以接触到数量庞大的用户数据。有德国竞争事务监管机构确认，已经收到相关投诉。
据悉，苹果在法国也收到了类似的投诉。但苹果公司表示，用户应当有权决定愿意与谁分享其数据。
据悉，去年夏天，苹果就宣布将推出应用追踪透明度条款，但是一直延迟其执行，以便给应用开发商更多时间进行调整。
苹果此举招致不少反对声音，其中也包括美国社交网络公司脸书。脸书首席执行官马克·扎克伯格多次表示，苹果的这一条款将会对依赖网络广告收入的中小型企业造成很大压力，尤其是在疫情持续为业务带来冲击的当下。
(责编：王震、吕骞)
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