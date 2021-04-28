张莫 郭倩

原标题：数字人民币多个“玩法”齐亮相

第四届数字中国建设成果展览会于4月25日至29日在福建省福州市举行，数家机构在其中的数字人民币专题展首次全面公开展示了其数字人民币的应用成果：老年群体、境外短期来华人士可通过智能机来领取数字人民币硬件钱包；一个小小“徽章”，既能支付、还能查询健康码、刷门禁；无网情况下两张可视芯片卡“贴一贴”即可转账……

《经济参考报》记者在现场采访中了解到，各大运营机构从技术研发、场景落地等方面积极推动试点逐步深入开展。央行数研所人士表示，未来数字人民币将围绕科技冬奥、智慧城市、智慧三农、数字政务、数字教育等重点领域，结合试点地区发展规划、地方特点，不断探索与地方经济发展相适应的数字人民币应用新模式。

硬钱包可通过智能机领取

中国人民银行数字货币研究所副所长狄刚在第四届数字中国建设峰会数字经济分论坛表示，数字人民币在设计上满足公共性和普惠性需求，针对不同用户群体提出解决方案，如整合健康码及余额显示的可视芯片老人卡，利用“碰一碰”或二维码方式为老年人提供便捷安全的数字人民币支付体验以及社交出行便利，推动数字普惠金融发展。

在此次展览期间，多款脱离手机的数字人民币“硬钱包”纷纷亮相。与手机APP这样的“软钱包”相比，数字人民币“硬钱包”可以为老年群体、境外短期来华人士提供全方位的数字人民币服务。

以工商银行为例，其推出了数字人民币智能机，可以实现硬件钱包发放、钱包充值提现、数字人民币转账汇款、本外币兑换数字人民币等多种功能。

中国银行工作人员现场演示了如何通过智能机来发放“硬钱包”的全过程。工作人员将一张外币放入智能机的纸钞入口，确认金额等信息后，点击相应按钮，就可成功从发卡口领取一张可视卡形式的数字人民币钱包。“这能满足境外人士在没有手机，或者不方便使用银行账户的情况下使用数字人民币的需求。”她说。

工商银行工作人员现场也向记者展示了工行拟为第31届世界大学生夏季运动会研发的一款数字人民币硬件钱包，该硬件钱包为包含大运会元素的徽章形态，使用这一“徽章”，既可以完成生活消费的支付、公交卡的刷卡，还可以进行健康码状态查询和登记、刷门禁，可谓“一卡多应用”。工行还表示，其充分发挥数字人民币技术优势，推出老年人拐杖、老年报时器、门禁卡套、大屏语音播报钱包、学生手表等异形硬件钱包，推进养老社区等封闭场景硬件钱包落地，致力于服务好老年群体。

在线离线场景全覆盖

业内人士表示，数字人民币具有价值特征和物权属性，并与传统银行账户松耦合，运用数字签名、安全加密存储等技术，具有“支付即结算”的特性，可提高支付效率，降低支付成本；同时，数字人民币支持在线模式、单离线模式、弱网和无网情况下点对点双离线交易等交易模式，实现无差别的场景全覆盖。

在去年“双十二”的苏州人民币红包试点中，部分公众体验了用手机进行“双离线”支付。所谓离线钱包体验，是指在无网或弱网条件下，用户进行交易或者转款时不连接后台系统，而是在钱包中验证用户身份、确认交易信息并进行支付的方式。在此次展览中，硬件钱包的“双离线”支付功能也向公众进行了展示。工商银行工作人员向记者展示了这一过程，工作人员在其中一张可视卡上点击收款并输入金额，与另一张可视卡“贴一贴”，即可实时完成收付款。

数字人民币在提升支付便捷度的同时也可兼顾安全。狄刚在上述论坛表示，安全为本，实用为先，实现用户体验和安全可控的有效平衡安全与便捷是数字人民币的研发基本需求。数字人民币研发坚持安全自主可控第一性原则。“安全支付过程与良好的用户体验并不矛盾，结合多层次立体防护保护措施，在全流程实现端到端的安全管控机制，在数字人民币系统中，安全支付与用户体验不是简单的0与1的关系，而是性能、安全与便捷的有效平衡兼顾。”他说。

共建数字人民币生态

记者在现场看到，工行、农行、中行、建行、交行、邮储银行六大运营机构以及腾讯、蚂蚁集团、京东科技、华为等科技企业此次均亮相数字人民币专题展。

六大运营机构目前均在加速推进数字人民币研发和场景落地。据工行介绍，其利用分布式技术框架，工商银行自主研发了高并发、高容量的数字人民币业务运营管理平台，实现额度管理、支付清算、钱包应用、风险防控等30余类应用功能，全面满足数字人民币全生命周期管理要求。工行还表示，其探索数字人民币智能合约创新应用，独家上线成都天府通公交预付卡，率先实现公共出行领域智能合约应用创新突破，为用户资金安全带来有效保障。

据中行介绍，其打造的“复兴壹号”是全国首家实现数字人民币缴纳党费的智慧党建平台，也是人民银行在“数字人民币”缴纳党费领域的官方合作应用平台。目前，已累计完成10万多笔数字人民币党费缴纳。

头部的科技企业则为数字人民币提供更多技术支持。京东科技此次首次展示了其用数字人民币进行员工薪酬发放以及为供应链合作伙伴进行B2B企业支付的试点应用与数字化解决方案。据介绍，京东在2021年1月就使用数字人民币向两家供应商合作伙伴——紫光数码、重庆新日日顺支付了货款；此次还实现了数字人民币的跨行结算——京东通过在交通银行开立的数字人民币钱包，向紫光数码在中国银行开立的数字人民币钱包进行了对公结算。

腾讯相关负责人透露，腾讯深度参与数字人民币相关的设计、研发、运营等工作，为数字人民币项目落地提供了全方位的支持。后续，腾讯将在中国人民银行的指导下，进一步开展可控试点。记者在展区看到，腾讯自2018年2月即深度参研了央行数字人民币项目。2018年11月，腾讯组织专家团队深度参与央行端系统建设，相继完成两个版本的系统建设后，在2021年1月正式开展可控试点。蚂蚁集团也于2020年与央行数字货币研究所签署合作协议，双方在技术领域开展交流合作，不涉及具体产品选择。记者打开数字人民币APP中的钱包开立页面发现，“网商银行”“微众银行”仍为灰色不可选状态。

狄刚在上述论坛表示，数字人民币是由人民银行发行的法定货币，具有法偿性，我国境内任何单位和个人在具备接收条件的情况下不得拒收。在遵循数字人民币技术标准和规范前提下，各运营机构与合作银行之间可以实现互联互通、实现场景的延伸覆盖。“未来数字人民币将围绕科技冬奥、智慧城市、智慧三农、数字政务、数字教育等重点领域，结合试点地区发展规划、地方特点，不断探索与地方经济发展相适应的数字人民币应用新模式， 以开放包容与长期演进的原则构建数字人民币新生态。”他说。

(责编：王震、吕骞)