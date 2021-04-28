原标题：我国企业加快布局“数智化”转型

□记者 汪子旭 北京报道

经济新常态下，数字经济优势逐渐显现，成为稳定经济增长的关键动力。4月25日发布的《中国数字经济发展白皮书（2021）》显示，2020年我国数字经济规模达到39.2万亿元，占GDP比重为38.6%。在数字时代，数字技术也正在重塑商业环境，越来越多企业意识到只有实现数字化转型，才能抓住发展新机遇。

当前，新一代信息技术飞速发展，社会进入万物智联时代，在数字化基础上，“数智化”形成了更高的转型发展诉求。云计算、大数据、人工智能等技术的发展，也推动企业的数字化建设向数智融合方向转型，带来了更多降本增效的解决方案，涌现出飞算科技等一批致力于助力企业数智化转型的企业。

政策红利释放 数智化转型迎新机

近年来，我国数字经济实现跨越式发展。在4月25日举行的第四届数字中国建设峰会上，由中国信通院发布的《中国数字经济发展白皮书（2021）》显示，2020年我国数字经济规模达到39.2万亿元，占GDP比重为38.6%；数字经济增速达到GDP增速3倍以上，成为稳定经济增长的关键动力。地方上，已有广东、江苏、山东等13个省市数字经济规模超过1万亿元；北京、上海数字经济GDP占比超过50%。

工业和信息化部规划司司长卢山日前在回答记者提问时表示，在推动数字经济方面，“十三五”期间出台了《大数据产业发展规划（2016-2020）》，包括《关于工业大数据发展的指导意见》等。除了政策性的意见，还建成一批特色化的软件学院，新工科建设，加强和数字经济相关的人才培养。同时指导发布24项大数据相关的国家标准。

今年以来，数字化转型迎来新一轮政策力挺。今年的政府工作报告明确提出，加快数字化发展，打造数字经济新优势，协同推进数字产业化和产业数字化转型。“十四五”规划纲要将“加快数字发展 建设数字中国”独立成篇，从打造数字经济新优势到加快数字社会建设步伐，从提高数字政府建设水平再到营造良好数字生态，勾画出未来五年数字中国建设新图景。

今年2月，国务院国资委还印发了《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》，系统明确国有企业数字化转型的基础、方向、重点和举措，引导国有企业在数字经济时代加快改造提升传统动能、培育发展新动能。通知指出，要加强对标，着力夯实数字化转型基础。运用5G、云计算、区块链、人工智能、数字孪生、北斗通信等新一代信息技术，建设敏捷高效可复用的新一代数字技术基础设施，为业务数字化创新提供高效数据及一体化服务支撑。加快企业内网建设，稳妥推动内网与互联网的互联互通。优化数据中心布局，提升服务能力，加快企业上云步伐。

地方层面也纷纷出台相关政策措施。例如，4月25日，广东省印发的《广东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》设置“推进数字化发展 全面塑造发展新优势”专章指出，要深入实施数字中国发展战略，加快建设数字广东，全面推进经济社会各领域数字化转型发展，着力提升数字化生产力，建设全球领先的数字化发展高地。该《纲要》中广东省“十四五”经济社会发展主要指标表显示，“十四五”时期广东省地区生产总值年均增长预计值为5%左右。到2025年，数字经济核心产业增加值占地区生产总值比重预计将达到20%。今年浙江省政府工作报告也把“推进数字化改革”列为“十四五”开局之年全面深化改革开放的重要举措，提出加快建设国家数字经济创新发展试验区。

政策红利之下，企业数字化转型迎来新的发展机遇期。中国软件行业协会等联合发布的《2021中国企业数智生态发展状况研究报告》指出，中国经济发展处于增速换挡期，中国市场的企业数字化建设需求旺盛，超过九成企业有数字化转型需求，而且数据资源产生部门已经不再是IT部门而是运营部门，另外市场、管理、销售等部门也是高需求部门，并且企业平均累积的数据量级已达3.2PB，这说明整个社会已经形成了数字化建设的共识，数字化需求将会得到持续释放。

中国工业互联网研究院院长徐晓兰此前在接受记者采访时表示，我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，发展数字经济与我国加快转变经济发展方式形成历史性交汇。探索新技术、新业态、新模式，探寻新的增长动能和发展路径，将推动经济发展从要素驱动向创新驱动转变，加速打造经济发展质量变革、效率变革、动力变革的新引擎。徐晓兰认为，发展数字经济新优势，需要加速产业数字化过程中的重点产业培育。其中大数据、工业互联网等有助于推动数字经济进一步向实体经济更多行业、更多场景延伸。

值得一提的是，人工智能等新一代信息技术的发展将推动社会进入一个全面感知、可靠传输、智能处理、精准决策的万物智联时代。在数字化基础上，“数字化+智能化”形成了更高的转型发展诉求。企业运用新一代数字与智能技术，推进企业转型升级、创新发展，实现更高经营绩效，更强竞争优势，更可持续发展。

飞算科技董事长兼CEO唐侠介绍，当前，数智化存在于企业的方方面面，主要是指在数字与大数据、AI、云计算、5G等智能技术手段的支持下，建立决策机制的自优化模型，实现智能化分析与管理，助力企业优化现有业务价值链和管理价值链，增收节支、提效避险，实现从业务运营到产品、服务的创新，提升用户体验，构建企业新的竞争优势，进而实现企业的转型升级。

唐侠表示，数字智能时代，数字要变成一种资产，特别是有效资产，变成一种生产力，其实离不开智能，否则数字就只是一个生产元素，如果数字不能被充分运用起来，上升到智能化运用体系的话，沉淀在那叫“数据死尸”，是没有用的。所以谈数字经济的时候，背后一定有智能的“智”在画龙点睛，这个“智”实际上指的是可以用于生产，用于客户服务，用于智能决策，甚至是内部的智能运营。“所以我们如何做到让所有的数据变成有效信息被充分利用，并转化成一种智能化运营，这是数智化转型未来正确的方向。”唐侠说。

路径存误区 数智化转型困境重重

数字化升级对经济社会转型意义重大。根据有关机构测算，数字化转型可使制造业企业成本降低17.6%、营收增加22.6%；使物流服务业成本降低34.2%，营收增加33.6%。

然而，业内人士也指出，企业抓住数字智能浪潮、实现数字化、数智化转型并非易事，当前，不少企业都面临着种种困境。

据埃森哲与国家工业信息安全发展研究中心合作推出的《2020中国企业数字转型指数研究》报告指出，尽管数字转型全面展开，依然只有少数中国企业转型成效显著。

具体来看，该报告抽样调研的九大行业近四百家中国企业中，仅有11%中国企业的数字化投入已转化为出色的经营绩效。疫情之下，中国企业虽然能够灵活应变，获得短期应急成效，但是不少企业由于缺乏长期数字化战略，暴露出生产、经营、组织等环节上数字化集成和协同能力的滞后。例如，大部分受访中国企业开始利用远程办公、提供线上服务等数字化方式积极进行业务调整，但只有不到四成（39%）的受访企业表示已经充分应用了云服务，而在利用实时数据调整和优化生产方面，这一比例仅为22%。

普华永道2020年发布的《新形势下，企业如何进行数字化转型》报告指出，近年来，中国传统企业数字化转型整体效果并不理想，因为在推动转型过程中面临由于技能不足和机制不足交织在一起而形成的各种固有难点。常见的困难包括五种，一是对数字化转型的概念理解不一；二是难以制定数字化转型的目标和评估数字化带来的实际业务价值；三是可选项过多，每个业务和职能部门都有很多想法，但缺乏清晰的路径；四是缺乏数字化人才；五是传统企业的工作机制不适合推动数字化这种跨部门、求创新的变革。

唐侠表示，虽然企业纷纷积极拥抱数据数字智能的浪潮，但无论是因为企业在不同发展的需求，还是技术手段的日趋完善，相当一部分企业的数据散落于各个业务环节未被打通，存在“数据孤岛”等问题，令数据不能为业务服务，没有真正实现降低成本、提高效率的作用。还有更多的是中小型企业，他们在经济体中的占比是最大的，他们没有能力像大企业一样，投入以“亿”元为单位的庞大资金，也招揽不到足够高端的科技、大数据人才，所以，他们往往会选择市场上提供的“标准化软件产品”来暂时满足单个节点上的数字化需求。

在唐侠看来，数智化转型逻辑，应该是“一切业务数据化，一切数据业务化”理念，立足业务场景，通过人工智能、大数据、云计算等科技手段，实现科技赋能。“企业数字化转型，未来更多的是需要通过数字来服务于整个业务，让一切数据业务化。这就需要从企业内部搭建特定的场景、流程和管理，利用数据化令整个企业决策的实施实时化和精准化。同时，数字化它不光是反哺企业的运营、支撑企业决策，未来更多的是智能化去服务到市场，服务用户。”唐侠说。

业内指出，要解决当前数智化转型困境，企业也需采用更加长远专业的战略、更加精准施策的手段去实施数智化转型。立足业务场景，在通用解决方案基础上满足个性化需求。

普华永道建议，解决企业数字化转型的种种难点，需要统一思想、统筹规划，并建立与企业数字化成熟度相匹配的推进机制。建议企业采纳自上而下的顶层规划和自下而上的局部尝试并行。不同的局部尝试发生冲突时，遵循直接客户相关的解决方案优先、客户体验优先，以及 IT架构前瞻性优先原则。

业内人士也表示，数字化转型是企业降本增效的有效手段，但企业发展的情况各有不同，需要企业因地制宜的考虑需求，以引入更合适的数字化转型方案。有的企业模式较轻，可能简单引入一些数字化方案，就能实现很好的转型。有的企业模式较重，采用非常厚重的手段也不一定能够彻底转型，需要有序进行。还有的企业，可能目前的运营模式已经很好，只需要在当前模式下进一步优化与迭代就好。

企业加快布局 探索数智化解决方案

事实上，伴随云计算等技术在中国市场进入成熟阶段，企业在数字化建设中的上云率逐步提高，为企业数字化建设的云端化和普及化提供了技术基础。同时，大数据、人工智能、物联网、5G等技术的发展，也推动企业的数字化建设向数智融合方向转型，带来了更多降本增效的数字化解决方案，也涌现出了一批致力于助力企业走出数智化误区的企业。

“我们会以正确的逻辑、正确的技术，通过系统化的解决方案，解决企业在拥抱数智化过程中面临的挑战。”唐侠说。

据介绍，飞算科技自主研发的“飞算SoFlu全自动软件工程平台”中的开发平台是新一代的java开发工具。能通过可视化逻辑编程的方式降低企业开发门槛，有效助力企业降本增效，让十人可抵百人用。“飞算SoFlu全自动软件工程平台”的可视化逻辑开发、丰富的平台组件、统一的管理平台等优势，能助力企业全力击破数智化转型过程中面临的“项目成本高、开发周期长、代码质量低以及团队管理难”等问题。

例如，河南省某首批县（市）级二级甲等综合医院作为第一批省级县域医供体信息化建设试点单位，急需升级信息化系统以及数据治理能力。但数据转移时的频繁宕机、8-9小时的耗时以及至少T+1的处理时效令该医院苦不堪言。

借助飞算SoFlu全自动软件工程平台，该医院实现了3人完成数据治理升级，整个系统的效率、扩展性以及稳定性均得以提升，总体实现节约人力成本50%、项目周期缩短6倍以上。截至目前，飞算科技的客户遍布零售、医疗、公共服务、教育等多个行业。

此外，飞算科技还研究开发了“全自动数据建模平台”，成为国内首款实现业务人员零门槛建模的工具，针对技术门槛高、人才稀缺、工程量巨大等行业痛点，基于其移动建模、一键建模、自研算法、敏捷应用、高效稳定、开箱即用六大产品价值，为有建模场景需求但缺乏建模人才与技术的企业带来高效的建模服务，实现ROI提升100%，建模效率提高10倍，建模成本为传统1/10，工程开发量节省70%。

据了解，飞算科技是一家自主创新型的科技公司，公司核心团队来自于国内外大型机构，具有丰富的经验和前瞻性视野，目前公司已引入天图资本、前海母基金、德同资本等投资机构。公司以互联网科技、大数据、人工智能等技术为基础，将技术与应用深度融合，推出一系列技术领先且应用层面稳定成熟的产品，致力于为零售、教育咨询、软件开发等不同行业提供科技支持与服务，助力客户实现科技化、数字化、智能化转型升级。

飞算科技经过多次演进，不断构建核心壁垒，核心业务包括软件科技、数智科技、产业科技、决策科技四大业务板块，涵盖了全自动软件工程平台、全自动数据建模平台、产业数字技术平台、损益洞察分析与服务等应用于不同业务场景的科技产品及解决方案，满足客户的技术发展需要，实现客户赋能。

业内指出，在新的发展格局下，数字中国建设加速，互联网、电商等数字经济时代新产业正在向传统产业加速渗透。传统企业数字升级探索，逐步迈入深水。面对“数智化”转型全面大考，中国企业亟须探索出一条“精准施策”的科技化、数字化、智能化转型升级之路，对此，飞算科技等将为更多企业提供借鉴与赋能。

数智化“起飞”将赋能更多百亿级企业崛起

数字经济浪潮下，数字智能技术正助力更多中国企业腾飞。近日，5年协助5家企业破百亿的君智战略咨询正式发布了其创新成果，并现场探寻了中国战略咨询的数智化转型之路。据悉，作为中国战略咨询标杆，君智战略咨询选择了已有多年合作关系的飞算科技作为数智化转型伙伴，飞算科技将通过数智技术与业务场景的深度创新融合，有效支持君智战略咨询的科技蝶变，助力君智战略咨询实现中国战略咨询数字时代的全球领先。

当今时代，各行各业都需要借助人工智能、大数据、云计算等实现科技蝶变，战略咨询行业也不例外。君智战略咨询创始人、董事长谢伟山表示，随着国内外经济形势的变化，中国品牌已经进入由大到强的时代，与之相应，中国战略咨询行业也需要进行蝶变，才能够在新形势下助力中国品牌腾飞。

作为诞生于中国本土的战略咨询机构，君智通过四个层面的蝶变，领衔中国战略咨询行业迈入高质量发展时代。君智战略咨询在过去5年成功助力包括飞鹤乳业、波司登羽绒服、雅迪控股、良品铺子、竹叶青峨眉高山绿茶等行业龙头在内的数十家企业实现增长，协助其中5家企业营收突破百亿，成功助力中国品牌实现腾飞。

据悉，目前，君智战略咨询已分别在商业理论、服务模式、客户成果三大方面实现蝶变，下一步将全面布局“科技蝶变”，率先开启数智化转型，与飞算科技达成合作联手探寻中国战略咨询的数智化转型之路，领衔行业科技蝶变。

此次，君智战略咨询选择了“立足业务场景”的飞算科技作为数智化转型伙伴，代表着中国咨询行业引领者对数智化转型理念的扎实理解，也代表了其对飞算科技创新实力的充分肯定。

基于政策倡导与市场需求，飞算科技作为自主创新型科技企业，始终秉持着“一切业务数据化，一切数据业务化”的技术理念，以业务价值为导向，以自主研发的零代码后端微服务开发平台为工具，定制化地为企业提供数智化转型解决方案。

基于君智战略咨询的数智化需求，飞算科技将以人工智能、大数据、云计算等科技手段，助力君智战略咨询提供更及时、更精准、更高效的战略赋能。在数智化转型后，君智战略咨询将在人才培养、专业知识的系统复制和输出等方面获得很大提升，从而为君智战略咨询以及君智战略咨询所服务的企业进行科技赋能，而这也将意味着中国战略咨询行业将快步进入数字化、智能化时代。

“咨询公司最大的价值在于知识，我希望数字化能够帮助到这份智力的开发，把它变成人工智能，并复制出来”，谢伟山说，“管理咨询很多东西都可以数字化，但在战略咨询的领域，很多时候并不能量化，需要定性研究，数字是定量，智慧是定性，中国人需要合情又合理，定量和定性的结合会更有力量。”

飞算科技董事长兼CEO唐侠表示，数智化实际上是科技带来的进步，数字加上智能化，能够产生更大的作用，服务更多的行业。传统的咨询行业如果能插上科技蝶变的翅膀，尽早地进行尝试与投入，未来在这个行业中可能会看到一个新的物种。

唐侠认为，通过数智化，君智团队有望从大量基础性工作中解放出来，从而去专注于更有创造性的专业工作。此外，对君智所服务的企业来说，数智化带来的决策实时化和运营精准化将大大提高企业的竞争力。总之，数智化转型后的君智将在战略咨询服务方式上获得变革性的跃升，从而助力更多的中国企业精准把握商机、赢得竞争。

中国企业联合会、中国企业家协会常务副会长兼理事长朱宏任表示，君智围绕战略咨询积极开拓创新，形成了战略咨询特色突出的君智模式，在助力中国品牌崛起的同时，也为推动中国咨询和中国智慧走向世界做出了不懈努力。

工业和信息化部消费品工业司司长高延敏表示，畅通国内大循环、促进国内国际双循环正在成为未来发展的新格局，企业需要不断进行管理创新以应对复杂的国际环境，期待以君智为代表的咨询企业勇于创新，助力更多的中国企业迈入高质量发展阶段。

业内也指出，君智战略咨询与飞算科技将积极探索如何通过数智化放大服务效应，以成倍的速度及质量铸就更多的百亿、千亿企业，用科技力量为中国经济做贡献。可以期待的是，插上数字化翅膀的君智，会成为中国商业文明积极的建设者，也会助力更多的企业实现新的里程碑。

(责编：王震、吕骞)