人民网北京4月28日电 （记者杜燕飞）记者今日从邯郸银保监分局获悉，今年以来，邯郸银保监分局引导辖内股份制银行加大对小微、民营企业信贷支持力度，提升服务实体经济质效。

数据显示，截至3月末，辖内股份制银行各项贷款余额287.36亿元，同比增长8.27%；存贷比达74.55%，同比提升6.02个百分点；累计为251户普惠型小微企业发放贷款3.12亿元，投放量较去年同期提升84户0.81亿元，贷款平均利率5.39%，同比下降1.05个百分点。

同时，为支持当地产业转型升级，辖内股份制银行加大对高端装备制造、节能环保、新材料等产业的支持力度。其中，战略性新兴产业贷款余额11.51亿元，同比增加6.87亿元，增幅148.11%。

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