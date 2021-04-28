康殷

原标题：深市业绩说明会创新互动模式 人工智能业人气爆棚

编者按：业绩说明会是上市公司与投资者沟通交流的重要载体。一直以来，深交所注重引导上市公司与投资者的沟通交流，今年2月下旬，深交所聚焦提升业绩说明会质量，发出专项通知，重点推动沪深300指数公司、“A+H”上市公司、央企控股上市公司、创业板上市公司等市场影响力较大、社会关注度较高的公司召开业绩说明会，在全市场形成良好的示范引领效应。截至4月27日，深市已有超1200家公司发出业绩说明会通知。

“互动之门”敞开，各类市场主体高度参与、良性互动，共同提高上市公司质量，倡导长期投资、价值投资和理性投资文化，推动市场生态不断优化。近日，本报聚焦深市各行业业绩说明会，策划推出“引领高质量发展·聚焦深市业绩说明会”系列报道，近距离感受深市各行业高质量发展新态势。

既有直播和线上问答，也有现场面对面交流，充分考虑了不同投资者需求的业绩说明会模式，正日益受到上市公司青睐。

4月20日，科大讯飞2020年度业绩说明会在深交所上市大厅举行。这场别开生面的业绩说明会，采取现场交流、线上“讯飞听见云会议”、网络直播同时进行的方式举办，其中通过视频直播的观看量据不完全统计超108.6万次。同为人工智能（AI）赛道的拓尔思、中科创达等，也积极通过现场、网络等多种方式举办业绩说明会，认真回答各类投资者关于公司发展的提问。

近期，深交所相关负责人表示，随着上市公司年报密集披露，上市公司召开业绩说明会也将进入高峰期。深交所支持上市公司通过更为鲜活、更加多元和更具实效的形式与投资者进行沟通交流，客观展示行业发展态势、公司经营质效，向市场传递上市公司高质量发展之声。

创新业绩说明会模式

与往日嘉宾云集、董事长敲钟上市的高光时刻不同，4月20日的深交所上市大厅内，科大讯飞管理团队悉数到场，与投资者面对面，可谓“诚意满满”。公司董事长刘庆峰，总裁吴晓如，高级副总裁、董秘江涛，高级副总裁杜兰，财务总监汪明等一众高管出席活动，并认真回答投资者提问。

科大讯飞这场别开生面的业绩见面会，采取现场交流、线上“讯飞听见云会议”、网络直播同时进行的方式举办。据统计，通过名额分配后现场及“讯飞听见云会议”接入的投资者共579人，其中，现场170人，“讯飞听见云会议”409人。通过视频直播的观看量据不完全统计超108.6万次，其中，全景网13.2万，证券时报·e公司40万，同花顺30万，澎湃新闻20.4万，每日经济新闻（微博）5万。

相比以往线上业绩说明会，此次科大讯飞2020年业绩说明会还新设“云上体验厅”。在业绩说明会伊始，众多投资者和观众首先通过云上展厅，线上参观科大讯飞人工智能体验馆。讲解员介绍并演示了投资者们最为关心的人工智能产品和应用，让大家在云端也能对科大讯飞人工智能产品有了身临其境的认识。

充分保障中小投资者知情权利，让各类投资者都能便利参与并有实际收获，是办好业绩说明会的关键。对此，科大讯飞给出了自己分类处理的答案。

除去年疫情期间是纯线上发布外，以往年度科大讯飞在年报发布后都会在第一时间举办“线上+线下”的业绩说明会。如何保障投资者在第一时间能够真实、准确、完整、及时地获取上市公司对年报的解读，科大讯飞高级副总裁、董秘江涛现场分享了公司的经验。

第一，对有条件现场参加的投资者，可以报名到现场参加线下会议。此前，科大讯飞先后在公司总部合肥、北京、上海举办过线下发布会。今年在深交所的大力支持下，更首度把业绩说明会地点选择在深圳。在不同城市举办线下说明会，也是为了能贴近不同区域的投资者。

第二，对于有时间但是没法现场参加的投资者，公司通过全景网、证券时报·e公司、澎湃新闻、同花顺等多家媒体同步视频直播，方便无法现场参会的投资者。

第三，对于没有时间全程观看直播的投资者，科大讯飞基于全球领先的语音技术，用听见会议记录系统，第一时间把会场内的交流内容，包括文字和PPT，图文并茂、原汁原味地传递给投资者，便于投资者快速掌握业绩说明会的信息。

江涛表示，科大讯飞今年选择在深交所举行业绩说明会，也是公司积极响应《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》的一项切实举措，“我们共同致力于为投资者呈现一个真实、透明、合规的上市公司”。

详解人工智能2.0布局

作为人工智能2.0的关键年份，科大讯飞2020年业绩表现不俗，实现营收130亿元，同比增长29.23%；归母净利润13.64亿元，首次突破10亿大关，同比增幅达66.48%；经营性净现金流22.71亿元，创下历史最好水平。

业绩说明会上，投资者对科大讯飞提出的未来“千亿收入”目标颇为关注。“其实千亿收入目标的实现是以讯飞现有主要赛道的内生式增长为主的，我们有信心完成这个目标。”科大讯飞董事长刘庆峰表示，预计千亿收入当中，大概1/3左右来源于教育业务；1/3来源于数字经济转型业务，如电子政务、医疗、司法等领域；还有1/3来自于消费类产品。

拓尔思选择围绕语义智能核心开拓市场。4月26日举行的业绩说明会上，拓尔思董秘何东炯表示，公司的语义智能技术主要面向以文本为主，包括图像和视频数据中的语义信息的智能处理，主要属于认知智能领域。

去年拓尔思业绩增幅显著，2020年实现营业收入13.09亿元，同比增长35.37%；实现归母净利润3.19亿元，同比增长103.03%；今年一季度延续业绩增长势头。

就语义智能领域的布局，拓尔思董事长李渝勤充满信心。“语义智能是建立在感知智能基础上的更高层次的面向知识的人工智能技术，具有极大的应用前景和想象空间。”业绩说明会上，李渝勤表示，当前公司的重点市场在于数字政府、媒体融合、网络空间治理和舆情分析、金融风控和监管等领域，未来市场潜力大。

“十四五”规划明确了人工智能、大数据和云计算技术在全社会数字化转型中的重要支撑作用。与此同时，业界认为人工智能也从1.0迈入2.0的发展阶段，当前AI已经从算法突破进入到了为行业赋能的阶段，利用AI软件平台降低AI应用门槛，让企业快速将AI能力融入其生产过程，以实现降本增效。

中科创达则选择在智能网联汽车寻求突破，公司依托三次技术整合型并购，取得智能座舱全栈技术开发能力，并借此打造出产品竞争力较强的智能座舱解决方案。

3月16日~18日，中科创达通过现场、电话、网络等多种方式举办业绩说明会。公司董事长、总经理赵鸿飞，董秘、财务总监王焕欣参与业绩说明会，并对投资者表示，2021年将进一步加大对智能操作系统平台的研发投入，并不断强化核心产品的交付能力建设，从而持续保持产品的领先性和竞争壁垒。

(责编：王震、吕骞)