人民网北京4月28日电（孙阳、实习生梁荷翎）近年来，从《声入人心》、《中国新说唱》、《乐队的夏天》等音乐性节目的爆红，到《脱口秀大会》、《这！就是街舞》、《戏剧新生活》等小众文化类综艺节目口碑的一路走高，曾经“站在幕后”的小众文化正在不断地突破原有圈层，走入大众视野。

小众文化的持续走红，不仅为相关主体带来了更多发展机会，也加速了整个产业链条的优化和重塑。与此同时，小众文化的长期发展，仍要警惕资本大量介入、流量导向过重为其带来的负面影响，在商业性与艺术性中找到平衡。

综艺节目推波助澜 小众文化接连“出圈”

“唢呐一起，大喜大悲”的动人双人舞《囍》；正邪交织，刻画人们心魔执念的作品《双》；磅礴大气，富有古风韵味的齐舞《丹青》……2020年，热门综艺《这！就是街舞3》中出现了诸多抓人眼球、引人深思的舞蹈作品，实现了流量与口碑“双丰收”。节目中舞蹈作品走红的同时，观众也真切感受到，小众文化也可以兼顾商业价值与文化输出。

声量渐强的小众文化的发展，主要得益于新一代年轻人对独立个性与自我价值的追求。与过去相比，90后、00后的年轻人了解世界的渠道更广，接触到的信息更为多元，对于新鲜事物与文化也拥有着更强的接受能力。

“时代在改变，年轻人对文化的需求方式也在改变。现在的年轻人越来越追求自我个性的表达，我觉得脱口秀是符合时代的产物。”单立人喜剧签约演员、编剧璎宁在接受人民网采访时表示。

除了符合时代潮流，小众文化的快速发展也离不开各大综艺平台的共同推动。在游戏与访谈性质的真人秀逐步同质化的综艺市场中，以小众文化为切入点的节目足够“吸睛”。同时，小众文化本身带有的独特性和稀缺性，缓解了大众对“综N代”节目的审美疲劳，重新激发了观众的新鲜感。

在各平台的推动下，小众文化行业的从业者们也实实在在地感受到了手中对小众文化不断提升的认知与认可度。

《这！就是街舞》第一、二季的人气选手鱼丸肯定了综艺节目对小众文化推广产生的价值。鱼丸对记者称，“行业内都挺认可节目这种形式的，它对街舞文化的普及特别有好处。之前大家基本都是不懂的，但现在带孩子来学习街舞的家长会很直接地说，希望我的孩子在这儿上Locking课，或者Hip-Hop课之类的。他们事先对我们有一定认知了，大众的普及度上来了。”

行业经济蓬勃发展 小众文化开启“产业化”探索

爆款小众文化节目的不断“出圈”，既引领了大众文化新潮流，也带动了行业经济的蓬勃发展。

记者从单立人喜剧市场部门获悉，在2017、20118年，单立人喜剧每周只有两至三场演出，售票情况也不是很理想。但随着喜剧市场的不断改善，公司近两年的演出场次在逐渐增多，场地容纳量也在不断加大。

“去年北京疫情平复后，观众看演出的热情高涨，每周在北京几乎有10场左右演出，加上外地巡演，每周能卖出2000左右张票，而且几乎都是开售就卖光了。”单立人喜剧市场部工作人员对记者称。

正如脱口秀市场的不断扩大，近年来，诸多小众文化行业也都在进行更深一步的产业化探索，逐渐开发新的或完善原有的产业链。

对此，戏剧自媒体“好戏”创始人魏嘉毅向记者表示，“剧场对业态的探索非常多，比如说话剧的剧本不止可以改成电影，现在还可以开发成剧本杀，或者很多密室的环节也在与表演的环节融合，也开发出了一些浸没式的形式。大家都在不断尝试新的模式。”

近几年快速壮大的汉服市场及其上下游产业，也展现了相同的发展趋势。据艾媒咨询相关数据及预测显示，2021年中国汉服爱好者数量规模预计达689.4万人。随着市场基础的扩大，中国汉服产业市场销售额也从2015年的1.9亿元不断增长，2021市场销售规模预计将达到101.6亿元。

汉服市场规模的不断扩张也极大地促进了周边产业的发展。发簪发饰、首饰、古风摄影等关联产业中也在不断涌现商机，释放新的消费活力。

小众文化市场情况的好转让从业群体与消费群体达成了“双赢”。产业链的发展不单让从业者们看到了行业未来的光明前景，也让消费者的生活及娱乐方式不再扁平化，变得更加丰富了起来。

机遇与挑战并存 小众文化发展需看长线

小众文化的普及也伴随着曾经受众圈层的种种担忧。在流量即话语权的时代，行业逐渐透明化、商业化的趋势是否会使行业标准为了迎合市场而降低？“门外汉”对不同小众文化作品的喜爱程度是否会决定行业的发展方向？

针对这些问题，小众文化从业者们普遍认为，商业化的确会带来一些问题，但其对行业整体发展的好处仍然远远大于弊端。

商业性为小众圈层带来的曝光、资本与新鲜血液，不仅让从业者的经济状况发生了巨大改善，更是让行业中的创作者对未来有了更多的期待与信心，有了更大的创作热情。小众文化如果能在商业性与专业性中找到平衡点，便能形成良性循环的产业链来进一步推动行业发展。

而谈及行业未来的发展机遇，小众文化从业者们不约而同地把关注的焦点转向下一代孩子身上。

“好戏”创始人魏嘉毅对记者称，“我对戏剧未来的发展是很乐观的。首先，看剧是有成本问题的，剧场有多少观众和城市居民的可支配收入有直接关系。另外，国内艺术教育其实是越做越好的，现在有很多中小学开始有戏剧教育。他们过十年上大学，以后就是一批新的观众。他们会比我们这一代人好非常多，因为教育太重要了。”

舞者鱼丸也表示，“现在大部分的Studio跟舞者都会把自己的精力和心血放到孩子身上，把自己的经验压缩再分享给他们，让他们少走弯路。所以中国街舞再过十年，等他们成年了以后，应该是很厉害的。我觉得十年以后中国街舞会有质变吧。我们基本都是以这样一个传承的状态在跳舞。”

中国传媒大学王宇教授认为，小众文化近年来的蓬勃兴起，离不开创作者对文化内涵的挖掘和艺术价值的提升，小众文化对现实的积极映射和与时俱进的创新性，是当前社会文化价值的新趋势。同时，小众文化从长远来讲并不会成为大众文化，也不必刻意“出圈”，小众文化要行稳致远，也需要警惕资本过度介入后的泛娱乐化和低俗化，在市场价值和社会价值之间找到有机的平衡。

(责编：王仁宏、高雷)