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一季度海关立案侦办走私犯罪案件同比增长逾9成

2021年04月28日11:04 | 来源：人民网
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人民网北京4月28日电 （孙阳）据海关总署消息，一季度，全国海关缉私部门开展“国门利剑2021”行动，共立案侦办走私犯罪案件1058起，同比增长92.7％。

今年前三个月，海关缉私部门立案侦办涉税走私犯罪案件718起，案值244亿元，同比分别增长144.2％、287.4％。近日，在海关总署缉私局统一部署下，南宁海关缉私局联合广西烟草部门开展打击香烟走私专项行动，打掉香烟走私团伙2个，抓获犯罪嫌疑人11名，端掉走私香烟囤积窝点1个，现场查扣走私香烟2400余条。初步查证，上述走私团伙共涉嫌走私香烟约1.2万件，案值约8000万元。

一季度，海关缉私部门立案侦办非涉税走私犯罪案340起，同比增长33.3%。围绕象牙等濒危物种、毒品等走私问题，保持严打高压态势，取得明显成效。共侦办濒危物种及其制品走私案件64起，同比上升16.4％。侦办毒品走私犯罪案件153起，缴获可卡因、冰毒等毒品458.47公斤，查处案件数增长71.9％、缴毒数增长近5倍。截至目前，昆明海关缉私局连续查获“3.03”“3.17”“3.30”走私毒品案，缴获冰毒片剂18.92公斤，抓获犯罪嫌疑人4人。

(责编：王仁宏、高雷)

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