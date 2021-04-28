碳达峰、碳中和目标下，全国碳市场启航在即。近日，交通银行携手上海环境能源交易所、申能碳科技有限公司共同完成长三角地区首笔碳配额质押融资。

该笔业务是基于上海环境能源交易所碳排放配额系统发放的首笔融资，也是长三角地区首笔以碳排放权质押作为增信措施的贷款，是金融机构助力“碳达峰、碳中和”的最新尝试。

据介绍，碳配额质押是指为担保债务的履行，符合条件的配额合法所有人将配额出质给符合条件的质权人，并通过交易所办理登记的行为。上海环境能源交易所制定的业务规则，从制度层面上规范了配额质押登记行为，确保了质押双方的合法权利，推动了碳资产融资功能发挥，助推了绿色金融体系构建。

根据今年2月开始实施的《碳排放权交易管理办法(试行)》，今年我国将组织开展全国碳排放权集中统一交易，首批纳入两千多家发电企业，未来将逐步覆盖发电、石化、化工、建材、钢铁、有色金属、造纸和国内民用航空等八大行业。

作为上海市碳交易试点的指定交易平台，以及全国碳排放权交易系统的建设和运维主体——上海环境能源交易所立足上海辐射全国，积极探索碳金融创新，为各类参与主体提供碳资产管理和融资工具，助力气候投融资发展。依托上海建设国际金融中心的优势，上海碳交易二级市场总成交量已居全国前列。

作为上海市重大能源基础设施的投资建设主体，申能集团控股电厂发电量占到上海市总发电量约1/3，天然气经营规模占到上海市场份额90%以上，肩负上海碳达峰重任。申能集团在2018年组建申能碳科技有限公司，探索市场化的碳资产管理和碳金融业务，同时也为即将到来的全国碳市场做好准备。

交通银行作为总部在沪的唯一一家国有大型银行，在将普惠金融发展作为全行战略目标的同时，积极参与碳市场建设，与上海环境能源交易所全面展开深入合作，用“碳普惠”的新理念延展普惠金融的内涵和边界，将碳配额纳入普惠金融押品范畴，帮助中小企业盘活存量碳资产挖掘碳减排潜能，在提升碳市场交易流动性和活跃度的同时，用市场化的碳交易机制促进中小企业减排意愿。

交通银行相关负责人表示，“碳达峰”目标与“碳中和”愿景的提出，有利于推动经济结构绿色低碳转型，减缓气候变化带来的不利影响，为推动我国经济社会高质量发展、可持续发展提供新契机，注入新动力。随着碳市场运转日趋成熟，碳普惠将在其中发挥越来越重要的作用。

(责编：王仁宏、吕骞)