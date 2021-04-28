人民网北京4月28日电（杨曦）国家统计局将于30日公布4月份制造业商务活动指数（PMI），市场普遍认为，二季度制造业投资将强劲反弹，成为拉动2021年经济复苏的主要引擎。同时，在多部门密集发布经济、金融政策的支持引导下，制造业进一步复苏值得期待。

3月份数据显示，制造业供需旺盛，经济延续扩张态势。制造业PMI为51.9%，其中生产指数上升2个百分点至53.9%，新出口订单指数上升2.4个百分点至51.2%。分行业看，高技术和装备制造业增速高于整体增速，食品与电气机械行业回升幅度显著，工业生产和出口增长势头强劲，经济恢复动力持续增强。

光大证券发布的研报认为，二季度制造业进一步加强复苏值得期待。向前看，出口的动能会受到海外供需缺口、海外经济复苏补库的双重支撑，拉动企业利润改善。价格、融资、PMI、进口等多项领先指标，均指向制造投资景气度在持续回升。基建增速也有望随着2021年提前批专项债开始下发，继续反弹。

宏观政策方面，4月份以来，多部门发文促进制造业及小微企业的发展，为制造业复苏注入动力。

4月2日，央行等五部门发布通知，为保持对小微企业的金融支持力度不减，确保小微企业融资更便利、综合融资成本稳中有降，根据国务院常务会议议定事项，决定进一步延长普惠小微企业贷款延期还本付息政策和信用贷款支持政策，实施期限至2021年底。

4月25日，银保监会发布《关于2021年进一步推动小微企业金融服务高质量发展的通知》指出，要继续加大小微企业首贷、续贷、信用贷款投放力度，重点增加对先进制造业、战略性新兴产业和产业链供应链自主可控的中长期信贷支持。据悉，银保监会近期还下发相关通知，提出加大制造业金融支持力度、优化金融服务制造业工作机制、加强制造业企业精准纾困和风险化解三大工作，引导银行机构加大对制造业的信贷支持。

4月20日，在国务院新闻办举行的一季度工业通信业发展情况新闻发布会上，工业和信息化部新闻发言人黄利斌表示，工信部正在编制“十四五”及中长期制造业发展相关规划，包括制造业总体发展规划，工业基础、科技创新等重点领域规划，重大技术装备、原材料等重点行业规划等，相关规划将于今年陆续发布实施。

“十四五”规划强调，要保持制造业比重基本稳定，推动制造业高质量发展，增强产业链自主可控能力。展望未来，我国要走制造业高质量发展之路、加快制造强国建设，就必须加速推动制造业变革。

对此，赛迪智库产业政策法规研究所近日发布报告分析，制造业发展规划的制定，既要顺应长期规律，也要遵循产业发展新逻辑，找准政策切入点，多方协同合力推进。一要注重完善制造业协同创新体系，二要注重推动制造业生产模式的根本性转变，三要注重推进制造业各类生产要素的优化配置，四要注重构建适应未来要求的组织架构和产业集群。

“我们目前处于‘十四五’规划的第一年，一些重大的工程项目都在安排之中，民营企业现在有越来越多的机会参与。在‘两新一重’、传统产业改造、新兴产业提升上，都有大量的投资空间。随着经济整体恢复的推进、企业效益的好转，企业的信心会慢慢得到增强，制造业提升的空间还是很大的，从未来讲，我们对制造业投资的恢复还是很有信心的。”国家统计局新闻发言人刘爱华4月16日在新闻发布会上如是表示。

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