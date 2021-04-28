原标题：京东方亮相数字中国 “三驾马车”加速物联网战略转型

4月25日-29日，第四届数字中国建设成果展在福州举行，BOE(京东方)高级副总裁、智慧系统创新事业CEO陆宽应邀出席数字中国建设峰会，并发表《物联引领 合创未来》主题演讲，首次分享了BOE(京东方)物联网战略转型的“三驾马车”，以及对构建物联创新生态的思考和建议。同时，在展会期间，BOE(京东方)携多个应用场景智慧物联解决方案惊艳亮相，全面展示物联网创新成果，助推数字中国建设。

“三驾马车”驱动 物联网转型加速

陆宽表示，早在物联网露出冰山一角之时，BOE(京东方)就已察觉到其将是开启第四次产业革命的新引擎。凭借在显示与传感领域的深厚技术积累，BOE(京东方)现已形成“显示先导力、技术引领力、平台整合力”物联网创新转型“三驾马车”，开启了从“全球半导体显示龙头”全面迈向“全球物联网创新企业”的转型升维之路。

显示是物联时代信息交互的“第一触点”，BOE(京东方)在显示领域的全球领导者地位成为其发力物联网创新领域的第一驾马车和“天然优势基因”。目前，全球每四块显示屏就有一块来自BOE(京东方)。根据全球市场调研机构Omdia数据显示，2020年，BOE(京东方)无论是总体出货量，还是智能手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视等五大细分市场显示屏出货量均稳居全球第一。在产能方面，群智咨询(Sigmaintell)预测，到2022年京东方在全球大尺寸LCD份额将达到28.9%，持续占据行业领先地位。

对显示、传感、人工智能、大数据等领域的核心技术积累与技术创新引领力，是驱动BOE(京东方)全面迈向物联网创新企业的第二驾马车。2020年，BOE(京东方)研发投入高达94.42亿元，累计可使用专利超7万件，PCT专利申请量位列全球国际专利申请排名，连续5年进入全球TOP10。在BOE(京东方)的技术“版图”中，既有引领全球的显示、传感等核心技术，又拥有人工智能、大数据、云计算等物联网新兴技术。显示方面，BOE(京东方)在LCD领域拥有ADS Pro超硬屏技术，柔性OLED研发出行业独有的360°内外双向弯折及1mm业内最小内折半径，Mini LED采用领先的玻璃基主动式驱动方式，具有无屏闪、低功耗、健康护眼等优势；人工智能与大数据方面，BOE(京东方)已提炼和沉淀出20项AI关键能力，已荣获5项算法冠军，14项技术位列世界Top 10。

在实体经济与数字经济融合发展的产业风口之上，BOE(京东方)的创新物联网战略以及由此构筑的开放的上下游平台生态整合力，是助推其物联网领域发展的第三驾马车。2016年，BOE(京东方)依托全球领先的技术优势，锻造出软硬融合、系统整合的平台整合能力，提出“开放两端 芯屏气/器和”的物联网发展战略，全面开放应用端和技术端，与业界同仁及全球伙伴协同创新，共同构筑物联网创新生态。2021年，BOE(京东方)又打造形成了“1+4+N”航母事业群，面向智慧车联、智慧零售、智慧金融、工业互联网、智慧园区、数字艺术等万千应用场景，推出物联网解决方案，不但为自身开拓出一条融合发展的新路径，更为国家相关产业的数字化转型、为全球物联网产业的发展提供引领及赋能，最终的目标是为全球用户创造更加智慧美好的生活。

探索创新应用 物联网解决方案大放异彩

在本届数字中国建设成果展上，BOE(京东方)携智慧园区、智慧金融、智慧交通、智慧教育、城市光空间等物联网创新成果惊艳亮相，为公众带来一场融合显示、人工智能、大数据等前沿技术的科技盛宴，引发广泛关注。

展会现场，基于自主研发的数字平台的BOE(京东方)智慧园区解决方案展示了园区管理、智慧安防、智慧通行、智慧环境、智慧办公等场景，吸引观众纷纷驻足体验。该方案已在江西景德镇陶溪川、天津首创光年城示范区等6大园区落地应用；BOE(京东方)智慧金融解决方案展示了自主研发的智慧网点管控平台，全生命周期墙、金融互动桌等软硬融合的金融服务产品，助力金融网点向轻型化、智能化和数字化转型。该方案目前已覆盖全国超1500家银行网点；BOE(京东方)智慧交通解决方案针对公交、地铁等场景，展示了智慧公交管理平台、智慧公交站牌、智慧灯杆、智慧视窗、电子拉手等创新产品。方案采用BOE(京东方)自主研发的交通全媒体管控平台，通过数据可视化，为交通系统管理者提供便捷的交通媒体管控方式，为公众带来友好的出行体验。目前该方案已在太原地铁2号线、北京地铁14号线等应用；本次参展的BOE(京东方)智慧教育解决方案集智能黑板、教学互动系统、AI学情分析于一体，并涵盖了包括教育一体机、BOE画屏、Funbook等智能显示终端。全新的数字化教学方式收获了现场好评。此外，展会现场，BOE(京东方)绚丽的城市光空间解决方案也吸引大批观众驻足欣赏。该方案通过智能显示终端和智能控制系统，结合BOE(京东方)自主研发的信发软件系统，实现显示屏+通讯+算法多维协同，并已在建国70周年庆典、成都天府国际金融中心双子塔、武汉万达广场等多个国家重大事件和地标建筑上获得应用。

陆宽表示，实体经济与数字经济融合发展方兴未艾，5G商用、人工智能与大数据等新兴技术蓬勃发展，国家相继出台的支持自主创新和推动数字化转型的多项政策举措，以及后疫情时代催生“新经济”发展等，这些均为京东方物联网融合创新发展提供了积极的外部发展条件。BOE(京东方)将不遗余力地通过不断技术创新，在推动企业自身快速发展的同时，让科技的触角延伸到人类生活的方方面面，在全球用户心中树立一座“BOE(京东方)即物联”的丰碑。

(责编：王紫、吕骞)