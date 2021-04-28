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第一届现代能源产业发展大会在包头开幕

2021年04月28日14:58 | 来源：人民网
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第一届现代能源产业发展大会签约仪式现场

人民网北京4月28日电 （孙阳）4月28日上午，第一届现代能源产业发展大会在内蒙古自治区包头市开幕，大会以“碳达峰碳中和宏伟目标下的能源革命”为主题，邀请能源界专家和企业家齐聚包头，共商现代能源产业发展大事，推动产业深度对接，助力区域协调发展。在本次大会上，现代能源、循环经济等领域的30个项目集中签约，协议总投资683亿元。

大会现场，内蒙古自治区常委、包头市委书记孟凡利发表致辞说，包头市在“十四五”规划中确定了建设全国重要的现代能源产业基地、大力发展现代能源经济的战略目标。立志坚定不移走以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子，努力把包头打造成为能源生产变革的领军者、能源消费变革的先行者、绿色生活方式的积极践行者，努力争取在迈向碳达峰碳中和的征程中做模范城市、当先锋城市。

据介绍，此次集中签约项目共涉及8个产业领域，具体包括：现代能源项目17个，协议总投资618亿元；循环经济项目3个，协议总投资21.8亿元；新基建项目2个，协议总投资6.4亿元；新材料项目2个，协议总投资12.4亿元；数字产业项目2个，协议总投资7亿元；科技创新项目2个，协议总投资4亿元；公共服务项目1个，协议总投资3亿元；电子商务项目1个，协议总投资10亿元。

去年10月以来，包头市以“推动高质量发展”为主题，以“深化供给侧结构性改革”为主线，以突出建设“四基地、两中心、一高地、一体系”为主攻方向，着力服务和融入新发展格局，着力营造审批事项最少、政务服务最好、审批和服务速度最快的全国一流营商环境，顶格推进招商引资，全力打造新时代中国特色社会主义现代化新包头。本次大会集中签约项目落地投产后，将进一步推动包头市区域经济转型升级和高质量发展。

本次大会由包头市人民政府、人民网、中国节能协会、中国投资协会能源投资专业委员会主办，人民视听、招商蛇口、内蒙古现代能源经济研究院、特变电工新能源、内蒙古银行协办。

(责编：赵超、高雷)

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