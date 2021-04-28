人民网北京4月28日电 据水利部官网消息，4月26日，水利部召开2021年建议提案交办会，传达全国人大、全国政协建议提案交办会精神，安排部署2021年建议提案办理工作。据悉，2021年水利部将承办建议提案共516件，其中建议356件、提案160件。

会议指出，办好建议提案，是发展社会主义民主政治的根本要求，是建设法治政府的内在要求，是推动新阶段水利高质量发展的现实要求。2021年是中国共产党成立100周年，也是“十四五”开局之年、全面建设社会主义现代化国家起步之年，做好建议提案办理工作责任重大，使命光荣。要提高政治站位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把办好建议提案作为提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力的具体行动和重要检验，努力让党中央满意、让人民满意。

会议强调，要抓住建议提案办理关键环节，加强综合分析，密切与代表委员的沟通联系，认真做好答复，持续抓好跟踪落实；要强化组织领导，坚持把办理建议提案同贯彻落实党中央决策部署结合起来，同开展党史学习教育特别是“我为群众办实事”活动结合起来，严格落实工作责任，建立健全工作机制，加大宣传力度，切实把各项工作做细、做深、做实，将代表委员的真知灼见转化为推进新阶段水利高质量发展的硬招实招，推动解决一批社会关切、人民关心的水利问题。

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