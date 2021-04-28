国家畜禽遗传资源委员会副主任、农业农村部种业管理司副司长孙好勤介绍有关情况。农业农村部网站 唐泓莉摄

人民网北京4月28日电 （记者李源）“在农作物育种领域，业界反映比较集中的套牌侵权、‘仿种子’以及同质化等问题，我们已经将其作为净化种业市场、保护种业知识产权、打好种业翻身仗的重点任务。”国家畜禽遗传资源委员会副主任、农业农村部种业管理司副司长孙好勤在农业农村部今天举行的新闻发布会上表示，国家高度重视并积极采取有效的措施加强种业知识产权保护。今年会开展种业监管执法年活动，以套牌侵权、制售假劣等为重点，开展集中清理整治。

保护知识产权就是保护创新，关系到种业高质量发展，关系到种业自立自强，关系到打好种业翻身仗。孙好勤指出，在畜禽育种领域，知识产权保护主要是对育种人发明创造的测定方法、遗传评估算法、基因芯片等进行保护，这方面已经有了一套比较完善的措施，主要是通过《专利法》来实施。此外，也支持企业将自己独有的、不便公开的技术成果形成商业秘密，从而达到保护的目的。如果出现侵权现象，支持权利人依法维护自身权益。

孙好勤介绍，今年主要在以下几个方面加大知识产权工作力度：在法制制度上，积极推进《种子法》《植物新品种保护条例》等相关法律法规的修订工作，着力提升种业知识产权保护力度和保护水平，同时积极争取有关方面的支持，为保护种业知识产权提供有力的法制保障。目前，最高人民法院关于审理侵害植物新品种权纠纷案件具体应用法律问题的司法解释，已经于3月23日公开向社会征求意见。在品种管理上，要提高主要农作物品种审定标准，严格绿色通道和联合体实验，规范非主要农作物品种登记，启动品种审定登记已退出机制。在市场监管上，开展种业监管执法年活动，以套牌侵权、制售假劣等为重点，开展集中清理整治，强化部门协作和上下联动，建立跨区域执法联动响应机制，实现“一处发现、全国通报、各地联查”。

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